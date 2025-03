Razzo di Space X esplode dopo decollo: le immagini dei detriti fanno il giro del web

Immagini sorprendenti quelle che arrivano dal web e che mostrano la pioggia di detriti luminosi prodotta dall'esplosione in volo del razzo spaziale Starship di SpaceX. La navicella è esplosa subito dopo il decollo. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 marzo sull'Oceano Atlantico, in prossimità delle Bahamas. Tantissimi i video diventati virali in rete che mostrano l'esplosione del razzo. Ma cosa è successo esattamente alla navicella?

Razzo di Space X esplode: virali le immagini del detriti. Cosa è successo?

La compagnia aerospaziale di Elon Musk con un post pubblicato su X ha spiegato l'accaduto: “Durante la combustione ascendente di Starship, il veicolo ha subito un rapido disassemblaggio non programmato e il contatto è stato perso. Il nostro team ha immediatamente iniziato a coordinarsi con i responsabili della sicurezza per implementare risposte di emergenza pianificate in anticipo. Esamineremo i dati del test di volo di oggi per comprendere meglio la causa principale. Come sempre, il successo deriva da ciò che impariamo e il volo di oggi offrirà ulteriori lezioni per migliorare l'affidabilità di Starship”.

RIP Starship Flight 8, just caught it exploding after a few engines cut off and it losing attitude control, viewed from Titusville, FL🚀 pic.twitter.com/VBBtApjsd7 — 📸Trevor Mahlmann🚀 (@TrevorMahlmann) March 6, 2025

La missione spaziale di Space X

Quelle in corso sono missioni spaziali molto complesse. Episodi come quello accaduto nella notte tra il 6 e 7 marzo, non vanno visti come un insuccesso, ma bensì come un passo in più verso il lancio perfetto.

Il velivolo di Space X con i suoi 123 metri di altezza, alle ore 18:30 EST del 6 marzo, (00.30 del 7 marzo ora italiana), aveva effettuato il lift off da Boca Chica in Texas. Pochi minuti dopo Super Heavy si è sganciato facendo rientro alla base. Dopo la separazione dal booster, Starship (alto più di 50 metri) ha proseguito il suo viaggio sull'Oceano Atlantico. Durante il sorvolo, un problema ai motori ha fatto in modo che la navicella iniziasse a ruotare per poi successivamente esplodere in aria, dando così vita alla pioggia di detriti incandescenti. Gli esperti di SpaceX vogliono ora capire cosa sia successo in modo da correggere l'errore per il prossimo lancio.