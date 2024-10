Ragnatele giganti nei campi in Emilia Romagna: fenomeno virale sui social, di cosa di tratta? Le foto

Da giorni si vedono immagini sui social e sul web di ragnatele giganti nei campi in Emilia Romagna. Di cosa si tratta? In molti fanno risalire questo curioso fenomeno, divenuto virale nell'ultima settimana, a un particolare comportamento dei ragni noto come "ballooning". Si tratta di un vero e proprio "volo" compiuto in mongolfiere fatte di seta che i ragni compiono per disperdersi in nuovi territori.

Ragnatele giganti nei campi in Emilia Romagna: il ballooning

I social si sono riempiti di foto e video di ragnatele giganti nei campi in Emilia Romagna. Quali? I prediletti per questo particolare fenomeno, nelle ultime settimane, sono stati i campi della media pianura reggiana, ma anche a Parma e Modena.

Come mai? Cosa sta succedendo in questa Regione che ultimamente è stata fortemente colpita dal maltempo? Non si tratta di un fenomeno inspiegabile. Né di uno scherzo di qualche burlone in prossimità della festività di Halloween.

A far sì che i prati e campi venissero avvolti da un manto di sottili ragnatele, tanto da ricordare scenari da film horror, è stato il ballooning dei ragni che si comportano così mentre tentano di disperdersi per colonizzare nuovi ambienti.

Come avviene il ballooning? Durante questo particolare fenomeno il ragno si arrampica su un punto sopraelevato, come l'estremità più alta di un filo d'erba, e, dopo aver prodotto lunghi e sottili fili di seta, si lascia trasportare dal vento, sfruttando anche i campi elettrici, per andare così a coprire grandi distanze. Possiamo definire il ballooning come un mezzo di trasporto ovvero come l'aereo dei ragni. Non si tratta di un comportamento per imprigionare prede, ma di un espediente utilizzato per disperdersi su lunghe distanze.

Quali specie sono la causa del ballooning e cosa sappiamo su questo fenomeno?

Non tutte le specie di ragni sanno come effettuare il ballooning e non tutte le località sono adatte. Questo particolare fenomeno è stato ammirato soprattutto in Australia dove sono stati diversi ragni e da qualche altra specie di artropodi a causarlo. In altri Paesi il fenomeno risulta essere più raro.

Per quanto riguarda l'Europa, però, vi è uno studio in Svizzera, compiuto nel 2009, che ha rilevato picchi di ballooning da parte dei "ragni lupo", ovvero dei ragni appartenenti alla famiglia dei licosidi, tra la fine del mese di ottobre e l'inizio di novembre per via di condizioni climatiche capaci di favorire questo comportamento dei ragni.



Il fenomeno è frequente nelle zone paludose e alluvionali, potrebbero entrarci i nubifragi che hanno colpito recentemente l'Emilia Romagna.