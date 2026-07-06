Raccolta differenziata, pubblicata la classifica dei Comuni Ricicloni 2026: la classifica dei più virtuosi

Legambiente ha pubblicato la classifica Comuni Ricicloni 2026, che ogni anno premia le amministrazioni più attente alla gestione dei rifiuti urbani e alla riduzione dell’indifferenziato. L’edizione 2026 registra un dato in crescita: in Italia sono 675 i Comuni Rifiuti Free, rispetto ai 663 della precedente rilevazione. Si tratta delle realtà locali che mantengono la quantità di rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento sotto la soglia di 75 chili per abitante all’anno.

Comuni Ricicloni 2026: cosa valuta la classifica di Legambiente

La graduatoria non prende in considerazione soltanto la percentuale di raccolta differenziata. Il criterio centrale è la quantità di rifiuto residuo prodotto pro capite: minore è l’indifferenziato avviato a smaltimento, migliore risulta la performance del Comune.

L’obiettivo è valorizzare modelli di gestione fondati sulla prevenzione dei rifiuti, sulla raccolta differenziata di qualità, sul riciclo effettivo dei materiali e sulla riduzione del conferimento in discarica o negli impianti di smaltimento.

I numeri della classifica Comuni Ricicloni 2026

I 675 Comuni Rifiuti Free rappresentano una parte significativa delle amministrazioni italiane e raccolgono oltre 4 milioni di residenti. Il Nord continua a concentrare la quota maggiore di Comuni virtuosi, ma crescono anche Sud e Isole, così come il Centro Italia.

A livello regionale, il Veneto è primo per numero di Comuni Rifiuti Free con 165 amministrazioni, seguito dalla Lombardia con 104 e dalla Campania con 73. La Campania si conferma così la regione del Sud con il maggior numero di Comuni premiati.

Comuni Ricicloni 2026: i vincitori per fascia di popolazione

Tra i Comuni con meno di 5mila abitanti figurano, tra gli altri, Borrello in Abruzzo, Ripacandida in Basilicata, Morano Calabro in Calabria, Domicella in Campania, Mordano in Emilia-Romagna, Valvasone Arzene in Friuli-Venezia Giulia, Pieve Ligure in Liguria e Terre d’Adige in Trentino-Alto Adige.

Nella fascia tra 5mila e 15mila abitanti sono stati premiati, tra gli altri, Pratola Peligna, Casali del Manco, Cimitile, San Prospero, Chions, Sacrofano, Luni, Villongo, Venafro, Sammichele di Bari, Sennori, San Giuseppe Jato, Serravalle Pistoiese, Altopiano della Vigolana e Loria.

Tra i Comuni con oltre 15mila abitanti spiccano invece Siderno, Bacoli, Nonantola, Azzano Decimo, Fonte Nuova, Carugate, Monserrato, Ribera, Monsummano Terme, Pergine Valsugana e Vedelago.

Bacoli tra i Comuni Ricicloni 2026

Nella nuova edizione del dossier Legambiente, Bacoli entra tra i Comuni premiati nella categoria dedicata alle amministrazioni con oltre 15mila abitanti. Un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto sul fronte della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti indifferenziati, elementi sempre più centrali nella qualità dei servizi pubblici e nella tutela del territorio.

I capoluoghi di provincia Rifiuti Free

Tra i capoluoghi di provincia esaminati da Legambiente, cinque hanno ottenuto il doppio riconoscimento legato al superamento del 65% di raccolta differenziata e alla produzione di rifiuto indifferenziato sotto i 75 chili annui per abitante: Pordenone, Belluno, Nuoro, Trento e Treviso.

Le menzioni speciali dell’edizione 2026

L’edizione 2026 ha assegnato anche alcune menzioni speciali. Tra queste, quella al progetto Recycling Dog di Castelbuono, in provincia di Palermo, con il Labrador Bee impegnato insieme al proprio conduttore nel recupero della plastica dispersa nell’ambiente.

Un riconoscimento è andato anche alla start-up Re-Cig, attiva nella raccolta e nel recupero dei mozziconi di sigaretta attraverso punti dedicati e percorsi di trattamento del materiale.

Dove consultare la classifica completa

La classifica completa dei Comuni Rifiuti Free e gli attestati delle amministrazioni premiate sono consultabili attraverso il portale dedicato a Comuni Ricicloni. L’iniziativa, attiva dal 1994, rappresenta uno dei principali osservatori nazionali sulle buone pratiche nella gestione dei rifiuti.

Qui la classifica per regione.