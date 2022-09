Quanto consumano gli elettrodomestici in stand by

Con il caro energia è diventato importante risparmiare sul costo della bolletta energetica. Per questo motivo è opportuno essere a conoscenza che, ogni qual volta spegniamo un elettrodomestico lasciandolo in stand by, le lucine rosse accese incidono sul costo della bolletta dell'energia elettrica.

Elettrodomestici in stand by: quanto consumano e quanto incidono sulla bolletta?

La luce rossa che resta accesa quando un elettrodomestico entra nella modalità stand by incidono sulla bolletta della corrente elettrica. In pochi però si sono chiesti: quanto consuma un elettrodomestico in stand by? Pensiamo al televisore o semplicemente al microonde fino alla stampante, tutti elettrodomestici che generalmente vengono spenti in modalità stand by in milioni di famiglie italiane. Bene, tutti questi dispositivi se presentano una luce fissa accesa incidono sulla bolletta energetica. Con l'aumento vertiginoso dei prezzi, è importante risparmiare e mettere in pratica piccoli accorgimenti che possono risultare fondamentali sul costo mensile della bolletta elettrica.

Per chi non lo sapesse questi sono i dispositivi - elettrodomestici che consumano di più in modalità stand by:

Forno a microonde: circa 27 kWh;

Console videogiochi: circa 10 kWh;

Caffettiera elettrica: 8 kWh;

Televisore: circa 5 kWh;

Cordless: 2,9 kWh;

Computer desktop: da 1,5 a 5,5 kWh;

Caricabatterie: 0,26 kWh.

Anche il caricabatterie dello smartphone o del tablet inserito nella presa di corrente ha un suo costo così come il modem Wi-Fi indispensabile per navigare su internet. Tutti questi dispositivi, se lasciati in modalità stand by, rappresentano uno spreco di energia che è stata stimata a livello mondiale intorno ai 60 miliardi di euro.

Luce rossa in stand by degli elettrodomestici: come risparmiare

Dati alla mano, le lucine degli elettrodomestici in stand by incidono sul costo della bolletta d'energia per ogni singola famiglia italiana di circa l’8%. Il team di E.ON ha stimato che ogni anno su un campione di 1300 clienti domestici c'è un consumo in media di 2400 kWh/anno. Spegnendo i dispositivi elettrici in stand by si potrebbero risparmiare circa 72 euro all'anno.

Per questo motivo è importante mettere in pratica dei semplici accorgimenti per risparmiare sul costo della bolletta d'energia. Qualche esempio? Partiamo dal caricabatterie del telefono: una volta terminato il ciclo di ricarica togliamolo dalla presa di corrente.

In caso di elettrodomestici in stand by come televisore, stampante, microonde, non è sicuramente piacevole staccare la presa di corrente ogni volta. Per questo motivo si potrebbe raggirare il "problema" tramite l'utilizzo di una presa multipla con un semplice tasto di accensione on/off. Stessa cosa per il modem Wi-Fi che basterebbe spegnere durante la notte per poi riaccenderlo al mattino in modo da risparmiare sui costi dell'energia.