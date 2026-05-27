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Quante ore di sonno sono ideali per vivere più a lungo? Ecco cosa rivela un nuovo studio

Una recente analisi scientifica riportata dal Washington Post suggerisce la quantità ideale di sonno notturno per vivere più a lungo.
Salute27 Maggio 2026 - ore 16:07 - Redatto da Meteo.it
Salute27 Maggio 2026 - ore 16:07 - Redatto da Meteo.it

Un recente studio epidemiologico, riportato e analizzato in dettaglio dalla sezione scientifica del Washington Post, segna un avanzamento importante nella ricerca sulla longevità, indicando nuovi elementi utili per migliorare la gestione della vita quotidiana.

Le evidenze raccolte dai ricercatori suggeriscono una durata ottimale del sonno notturno associata a un invecchiamento più sano e a migliori condizioni di benessere generale.

Quante ore di sonno servono per vivere più a lungo? Ecco cosa rivela un nuovo studio

Una lunga ricerca che ha seguito per anni migliaia di persone adulte e anziane ha evidenziato che la tenuta delle capacità mentali e la forza fisica dipendono in modo stretto da una precisa durata del sonno.

Dimostrerebbe infatti che, con l’avanzare dell’età, non diminuisce realmente il bisogno di riposo, sfatando l’idea che gli anziani possano dormire meno senza conseguenze. Al contrario, conferma che il cervello necessita di un tempo costante di recupero, indipendentemente dagli anni.

In particolare, viene indicata come soglia fondamentale una durata di circa sette ore di sonno per notte. Dormire meno di questo valore raccomandato può attivare processi biologici sfavorevoli che accelerano l’invecchiamento dell’organismo. Durante il sonno profondo entra in funzione il sistema glinfatico, un meccanismo di “pulizia” cerebrale che elimina scorie e sostanze accumulate durante la veglia.

Se però la durata del sonno è insufficiente o frammentata, questo sistema lavora in modo meno efficiente, provocando l’accumulo di residui nel tessuto nervoso. Tale situazione può compromettere le funzioni cognitive, aumentando il rischio di declino mentale e di patologie neurodegenerative come le demenze. Inoltre, si indeboliscono anche le difese immunitarie, rendendo il corpo più vulnerabile a infezioni e malattie.

Dormire troppo fa male, gli effetti sulla salute

Le analisi statistiche più recenti suggeriscono un curioso andamento a “U” tra durata del sonno e salute, indicando che anche dormire eccessivamente può risultare sfavorevole per l’organismo.

Superare con regolarità le otto o nove ore di riposo quotidiano è stato associato a livelli più alti di infiammazione sistemica e a una ridotta efficienza cardiovascolare. Nelle persone anziane, un sonno prolungato non è necessariamente un segnale positivo, ma può riflettere una condizione di fragilità sottostante o disturbi del riposo non evidenti.

Gli specialisti evidenziano quanto sia importante mantenere orari costanti tra sonno e veglia per stabilizzare i ritmi biologici. Anche nei giorni non lavorativi, è consigliabile evitare variazioni significative della routine del sonno.

Inoltre, ridurre l’uso di dispositivi elettronici nelle ore serali aiuta a limitare l’esposizione alla luce blu che interferisce con l’addormentamento. Una cena leggera e la pratica regolare di attività fisica moderata durante il giorno contribuiscono a migliorare la qualità del riposo.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Maggio ore 22:33

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