Quando tempo prima andare in aeroporto? Info e consigli utili

Con l'arrivo delle vacanze e ferie estive cresce il numero di viaggiatori e turisti che affollano gli aeroporti. Tantissime le mete di mare e non raggiungibili solo per via aerea, ma da sempre c'è una domanda che accomuna tutti i viaggiatori: quanto tempo prima arrivare in aeroporto?

Aeroporto, quando recarsi prima del volo?

Quando pianifichiamo un viaggio in aereo la prima cosa da fare è capire quanto tempo prima recarsi in aeroporto per evitare di perdere il volo. Si tratta di una decisione importante che va pianificata prendendo in considerazione anche dei possibili imprevisti in modo da evitare stress e la corsa all'ultimo minuto. L'arrivo in aeroporto cambia a seconda delle esigenze personali, ma anche nello specifico in base alla tipologia di volo se locale, internazionale e/o intercontinentale. Viaggiare in aereo è diventata la normalità per milioni di turisti e viaggiatori, ma è importante pianificare con largo anticipo quando arrivare in aeroporto in modo da non perdere il volo.

Il primo consiglio è quello di pianificare tutti i possibili imprevisti ed ostacoli che possono presentarsi come incidenti stradali, file e traffico sulle strade, ma anche scioperi. Per questo motivo è importante conoscere la strada e valutare tutti i possibili contrattempi che potrebbero diventare determinanti nella perdita del volo. Prima di tutto va ricordato che il check in apre 2 ore prima della partenza del volo e che bisogna sottoporsi ai controlli di sicurezza prima di accedere al gate. Il gate di imbarco, la porta che collega i passeggeri al volo, viene chiuso 40 minuti prima della partenza del volo.

Quando andare in aeroporto: 2 ore prima per non perdere il volo!

Il consiglio è di recarsi 2 ore prima della partenza del volo in modo da effettuare tutto con calma e tranquillità. Una volta superati i controlli di sicurezza, infatti, è possibile rilassarsi nei vari duty free e punti di ristoro in attesa del volo.

Generalmente le compagnie aeree indicano delle linee guida in caso di:

aeroporto di partenza grande e trafficato;

volo in alta stagione;

controlli extra come il visto, permessi, merci da dichiarare alla dogana;

viaggiate con animali;

presenza di bagagli extra come strumenti musicali, tavole da surf, ecc;

in caso di assistenza speciale.

Per velocizzare il tempo di attesa in aeroporto è consigliabile effettuare il check in online offerto da tutte le compagnie aeree. In caso di bagaglio a mano è possibile recarsi direttamente ai controlli di sicurezza e successivamente al gate di imbarco. In questo caso potreste recarvi anche un'ora prima in aeroporto in caso di volo nazionale e un'ora e mezza/due ore prima di un volo internazionale.



Unica eccezione riguarda i voli intercontinentali per cui è consigliato recarsi almeno tre ore di anticipo rispetto all’orario di partenza.

Si tratta di tempistiche indicative, visto che la formula per non essere mai in ritardo dipende dal volo e dalla destinazione. Per questo motivo bisogna prendere in considerazione: il tempo medio di percorrenza da casa all’aeroporto, l'orario di partenza, la tipologia di volo e calcolare un 30 minuti di anticipo in caso di imprevisti. Buon viaggio!