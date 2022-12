Quando iniziano le vacanze di Natale 2022? Ecco il calendario

Quando iniziano le vacanze di Natale 2022? Quando chiudono le scuole? Tantissimi studenti se lo stanno già chiedendo. Per loro fortuna ormai manca davvero poco per poi potersi godere il meritato riposo che si meritano. Ecco cosa dice il calendario scolastico.

Quando finisce la scuola e iniziano le vacanze di Natale 2022?

Per sapere quando iniziano le vacanze di Natale 2022 occorre consultare il calendario scolastico e ricordarsi sempre che le indicazioni generali possono subire modifiche perché i vari istituti scolastici sono autonomi e possono decidere liberamente - rispettando le giornate minime di scuola - di far andare gli alunni in vacanza qualche giorno prima o qualche giorno dopo rispetto a quanto indicato. Altra doverosa premessa da fare riguarda invece la durata delle vacanze. Con l'Epifania - giorno di festa - che cadrà di venerdì - le vacanze saranno più lunghe che mai per molti alunni, tanto che i ragazzi faranno materialmente ritorno tra i banchi solo lunedì 9 gennaio 2023.

Cosa dice pertanto il calendario scolastico per le vacanze di Natale 2022? In generale pare proprio che lo stop alle lezioni prenderà il via tra il 23 e il 24 dicembre per terminare tra il 6 e l'8 gennaio 2023. Ecco però le differenze regione per regione. Secondo i vari calendari scolastici, infatti, la chiusura delle aule sarà in:

Valle D'Aosta dal 24 dicembre al 7 gennaio 2023

Piemonte dal 24 dicembre al 7 gennaio 2023

Lombrardia dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023

Liguria dal 23 dicembre e rientro in classe il 9 gennaio 2023

Veneto dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Friulia Venezia Giulia dal 24 dicembre al 7 gennaio 2023

Emilia Romagna dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Toscana dal 24 dicembre a venerdì 06 gennaio 2023

Umbria dal 23 dicembre al 7 gennaio

Marche dal 24 dicembre a domenica 8 gennaio 2023

Lazio dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi

Abruzzo dal 24 dicembre all'8 gennaio 2023

Molise dal 23 dicembre al 7 gennaio 2023

Campania dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023 compresi

Basilicata dal 24 dicembre all'8 gennaio

Puglia dal 23 dicembre all'8 gennaio compresi

Calabria dal 23 dicembre 2022 all'8 gennaio compresi

Sicilia dal 23 dicembre al 7 gennaio 2023

Sardegna dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023

Natale 2022: i giorni "rossi" sul calendario

Per chi lavora, invece, quali saranno i giorni di Festa per godersi un po' di pace e relax in famiglia e respirare appieno la 'magia' del Natale?

Il giorno del Santo Natale, ovvero il 25 dicembre, cade di domenica. Mentre il giorno di Santo Stefano di lunedì - 26 dicembre. Per chi non ha preso giorni di ferie vi è un bel fine settimana lungo da trascorrere in famiglia o in montagna. Il primo giorno del nuovo anno, invece, cade ancora di domenica. Chi vuole assentarsi dall'ufficio può prendere 5 giorni di ferie - dal 27 al 31 dicembre 2022 compresi - e rimanere così a casa ben 9 giorni.

Altra alternativa possibile? Prendere solamente 4 giorni di ferie dal 2 al 5 gennaio 2023 per rimanere a casa dall'1 a domenica 8 gennaio compresi ed iniziare così il nuovo anno all'insegna della pace e del relax.