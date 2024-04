Quali sono le mete turistiche più sostenibili del mondo?

Volete una vacanza che sia sostenibile per il nostro pianeta?Il Global Destination Sustainability Index ci rivela le destinazioni migliori, come riportato dalla Bbc che ha selezionato anche 5 città simbolo. Gli ultimi dati sono stati ottenuti esaminando 69 indicatori come riciclaggio, inquinamento atmosferico, piste ciclabili o numero di stanze di albergo eco-fridendly. Garantiscono un turismo più amico dell’ambiente e una vita migliore per gli abitanti. Il primo posto, quanto a riduzione di emissioni di gas serra per combattere il riscaldamento climatico, va Göteborg, con la Scandinavia e il Nord Europa che monopolizzano le prime posizioni.

La Top Ten delle mete sostenibili

Ecco la Top Ten del Global Destination Sustainability Index 2023:

1. Göteborg, Svezia

2. Oslo, Novegia

3. Copenhagen, Danimarca

4. Helsinki, Finlandia

5. Bergen, Norvegia

6. Aarhus, Danimarca

7. Aalborg, Danimarca

8. Glasgow, Scozia

9. Bordeaux, Francia

10. Stoccolma, Svezia

Göteborg, Svezia

La seconda città svedese per numero di abitanti aveva già guidato questa speciale classifica dal 2016 al 2021 ed è stata premiata come città più sostenibile del mondo nel 2021. Il 95% dei trasporti pubblici di Göteborg si sposta grazie a energie rinnovabili a partire dai tantissimi bus elettrici, le piste ciclabili sono un esempio per il mondo, l’aeroporto è certificato quanto a controllo delle emissioni, 9 camere di hotel su 10 hanno certificazioni green. Perfino i festival musicali sono sostenibili.

Oslo, Norvegia

La medaglia d’argento va alla capitale norvegese, già capitale green d’Europa 2019, in una classifica che vede le città scandinave occupare i primi 7 posti. A Oslo ci sono 270 stazioni in cui trovare biciclette e 5.000 per ricaricare veicoli elettrici. Il 63% della municipalità è occupata da foreste, il 9% da aree verdi e parchi cittadini.

Glasgow, Scozia

La prima città non scandinava in classifica è la scozzese Glasgow, ottava, che occupa un posto fisso nella Top Ten dal 2016. Il fiore all’occhiello sono i parchi, oltre novanta: 8 bambini su 10 ne hanno uno entro 400 metri di distanza da dove abitano.



Bordeaux, Francia

La prima città non del Nord Europa è Bordeaux in Francia, che risulta anche la terza destinazione più sostenibile per TripAdvisor. Vanta un ampio uso di bici, bus elettrici, trasporti su fiume, ristoranti a chilometri zero e negozi di seconda mano. Tre quarti dei suoi famosissmi vigneti sono eco-certificati.

Goyang, Corea del Sud

Per trovare la prima città non europea bisogna scendere fino al 14° posto, dove troviamo Goyang, in Corea del Sud, vicino alla capitale Seoul, che ha un centro per congressi ed eventi che ricicla addirittura l’acqua piovana per i bagni, 68 parchi, un ottimo servizio di bike sharing e 424 chilometri di piste ciclabili.