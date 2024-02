Quali sono le 5 malattie più diffuse a causa dell'inquinamento e perché?

Dopo le ultime notizie che riguardano lo smog e l'inquinamento, con Milano che sarebbe arrivata secondo alcuni dati al terzo posto nel mondo tra le città più inquinate, si torna a parlare anche delle malattie più diffuse a causa dell'inquinamento. Ma quali sono le malattie causate dall'inquinamento? Ecco le 5 più diffuse causate dallo smog.

Le 5 malattie più diffuse a causa dall'inquinamento

Come molti sanno, esiste una stretta correlazione tra l'inquinamento e la salute. L'esposizione continua allo smog può causare malattie molto gravi per la salute dell'uomo. Alcune recenti ricerche hanno evidenziato quali possono essere le malattie causate dalla quotidiana esposizione all'inquinamento:

L'Alzheimer: le particelle nocive di ferro e altri metalli contenute nei gas di scarico delle auto che circolano per le nostre strade sono in grado di danneggiare l'attività cerebrale dell'essere umano;

Le malattie respiratorie sono sicuramente le più diffuse a causa della quotidiana esposizione all'inquinamento, basti pensare che il 15% di queste malattie è causato proprio dalla continua esposizione dell'organismo allo smog;

Le bronchioliti croniche o infezioni alle vie respiratorie, a causa dello smog raggiungono addirittura l'85% dei casi negli negli esseri umani adulti;

L'infarto, stando a quanto riportato da una ricerca inglese, maggiore è l'esposizione allo smog e molto più alto è il rischio di infarto;

, stando a quanto riportato da una ricerca inglese, maggiore è l'esposizione allo smog e molto più alto è il rischio di infarto; I problemi della pelle, irritazioni e dermatiti sono due delle più comuni causate dalla troppa esposizione all'inquinamento.

Secondo alcuni studi, l'inquinamento sarebbe responsabile di un aumento dell'infertilità nell'uomo: dovuta a una connessione tra infertilità e concentrazioni anomale di piombo e antimonio.

Quali danni può provocare l'inquinamento?

È chiaro che l'inquinamento provoca danni molto gravi alla salute dell'uomo e all'ambiente. L'esposizione continua alle polveri sottili è uno dei fattori più dannosi per la salute dell'essere umano.

Più sono sottili le polveri nell'aria, più facilmente raggiungono i polmoni. Spesso è questa la causa di dispnea, bronchite acuta e cronica, tosse cronica e catarro, infezioni delle vie respiratorie e molte alte patologie.

Cosa fare in caso di aria inquinata?

Per evitare l'esposizione del nostro organismo all'inquinamento e alle polveri sottili, è buona abitudine utilizzare le mascherine. Anche limitare per il futuro l'utilizzo dei mezzi privati, e favorire quelli pubblici o più sostenibili come possono essere la bicicletta o il monopattino.