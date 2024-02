Quali sono le 100 migliori città del mondo per il 2024? Ecco la classifica completa

Quali sono le 100 migliori città nel mondo per il 2024? La classifica è stata redatta grazie al rapporto Annuale di Resonance Consultancy in cui sono passate al vagliao oltre 270 città con una popolazione superiore ad un milione di abitanti. Ecco le città più alte in classifica e i parametri presi in esame.

Quali sono le 100 migliori città del mondo

Grazie al rapporto annuale di Resonance Consultancy è stata stilata la classifica delle 100 migliori città del pianeta. Per compiere tale studio sono state prese in esame 270 metropoli con una popolazione superiore ad un milione. Ciascuna di queste è stata messa sotto la lente di ingrandimento per scoprire il livello di:

vivibilità

amabilità

prosperità

Oltre a questi fattori chiave sono stati presi in esame altri fattori quali: il livello di istruzione degli abitanti, il PIL pro capite, il tasso di povertà, il numero di ristoranti, negozi e locali notturni di qualità, la percorribilità a piedi, il numero di piste ciclabili mappate, la qualità dei parchi e dei musei. A finire nel calderone è stato anche il numero di raccomandazioni o le recensioni su siti quali: Tripadvisor, Google e i vari social. Dall'analisi dei dati è poi emersa la classifica che vede in top five:

Londra

Parigi

New York

Tokyo

Singapore

La città di Londra, in Inghilterra, ha ottenuto il primo posto in quanto è risultata essere la più vivibile e più amabile. Fiori all'occhiello? Cultura e livello di istruzione. Secondo posto per Parigi grazie all'avanguardia tecnologica nell'aeroporto e ai numerosi nuovi hotel approdati in città. Terzo posto per New York grazie ai suoi spettacoli, agli hotel e ai parchi oltre che per i musei.

Le città italiane in classifica

Tra le prime 10 città nella classifica delle 100 migliori città del mondo non vi sono località italiane. A classificarsi tra le prime, nel nostro Paese, è Roma, che si ferma all’undicesimo posto. La Capitale ha ottenuto ottimi voti per i suoi monumenti antichi, per i numerosi parchi e zone verdi e i ristoranti oltre che per i locali alla moda.

Ventiduesima piazza per Milano mentre Napoli si trova in sessantanovesima posizione. La città partenopea è stata definita uno “scrigno di tesori urbani”.