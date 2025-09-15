FacebookInstagramXWhatsApp

Quali sono i borghi più belli? La classifica di Forbes

Borghi immersi nella natura dove vi sono panorami mozzafiato e molta quiete. Ecco quali sono secondo la classifica del Forbes quelli più belli. In Top 20 spunta solo un borgo italiano. A tener alta la bandiera è un piccolo borgo della Liguria
15 Settembre 2025
Quali sono i borghi più belli al mondo? Forbes ha stilato una autorevole classifica con ben 50 borghi da visitare assolutamente. In top 20, però, pare una spiccare solo una piccola città italiana. Di quale si tratta? Quali sono le altre in classifica? Ecco tutte le curiosità sui borghi da visitare per assaporare la classica "vita lenta" e tornare indietro nel tempo, lontano, molto lontano dal caos cittadino.

Quali sono i borghi più belli? La top 10 di Forbes

Quali sono i borghi più belli secondo Forbes e quali sono rientrati in classifica in top ten? Ebbene nei primi dieci troviamo tutte località straniere e nessun borgo italiano. Nell'elenco stilato dalla prestigiosa rivista statunitense, che si occupa di economia, finanza, industria, investimenti e lifestyle, compaiono:

  • Bibury, Inghilterra
  • Hallstatt, Austria
  • Reine, Norvegia
  • Giethoorn, Paesi Bassi
  • Gásadalur, Isole Faroe
  • Oia, Grecia
  • Bourtange, Paesi Bassi
  • Cattaro, Montenegro
  • Shirakawa-go, Giappone
  • Batad, Filippine

Il borgo di Bibury in Inghilterra, che ha ottenuto il primo posto nella classifica, ha sbaragliato la concorrenza grazie alla quiete in cui è immerso. A rompere il silenzio vi è solo il meraviglioso suono dell'acqua del fiume Coln. Altro punto di forza? Il fatto che in alcuni mesi nell'aria si espanda un meraviglioso profumo di lavanda. Il borgo di Hallstatt, in Austria, che ha raggiunto il secondo posto offre paesaggi fatti di ghiacci, montagne innevate e laghi. Qui è la natura a farla da protagonista. Al terzo posto? Reine, in Norvegia. Si tratta di un borgo abitato prevalentemente da pescatori e molto frequentata dagli escursionisti. La natura offre qui viste panoramiche mozzafiato e le acque cristalline del lago Reinevatnet.

Gli altri borghi in top 20

Quali sono i borghi che entrano nella top 20 della classifica stilata dal Forbes? Gli altri dieci borghi da visitare almeno una volta nella vita sono:

  • Russell, Nuova Zelanda
  • Mrauk U, Myanmar
  • Adare, Irlanda
  • Steg, Liechtenstein
  • Eguisheim, Francia
  • Manarola, Italia
  • Valldemossa, Spagna
  • Zhouzhuang, Cina
  • Ghandruk, Nepal
  • Cam Thanh, Vietnam

Spicca al sedicesimo posto un borgo tutto italiano. Si tratta di un posto, in Liguria, famoso per sembrare appena uscito dalla tela di un pittore. Vi possiamo trovare meravigliose casette in color pastello a picco sul mare. Si tratta oltretutto di uno dei luoghi panoramici più frequentati e il più romantico sul sentiero della Via dell'Amore.

