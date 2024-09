Quali sono i 50 hotel migliori del mondo? La classifica del 2024

E' stata comunicata la classifica 2024 dei "The World's 50 Best Hotels", ossia dei 50 migliori hotel al mondo. Nella lista c'è anche l'Italia che occupa la seconda posizione con il prestigioso Hotel Passalacqua, Lago di Como, Italia. A trionfare è il Capella Bangkok Hotel in Thailandia. Scopriamo insieme la classifica completa per l'anno 2024.

The World's 50 Best Hotels, i migliori 50 hotel al mondo nel 2024: l’Italia è seconda

Quali sono i The World's 50 Best Hotels, ossia i 50 migliori Hotel al mondo per l'anno 2024. Nella lunga lista pubblicata e condivisa da 50 Best c'è anche l'Italia protagonista con diverse location da sogno disseminate tra la Costiera amalfitana, Firenze e l'Umbria. L'hotel italiano miglior del 2024 è il Passalacqua sul lago di Como che si classifica al secondo posto superato solo dal Capella Bangkok Hotel di Bangkok in Thailandia.

Il Capella Bangkok Hotel di Bangkok in Thailandia è il miglior hotel al mondo per il 2024; una struttura capace di offrire ai visitatori ben 101 suite e ville con vista sul fiume Chao Phraya con prezzi da 600$ a notte. Disponibili per tutti gli ospiti anche servizi di ristorazione di altissimo livello, tra cui il ristorante una stella Michelin dello chef Mauro Colagreco. Bangkok, capitale della Thailandia, domina la classifica dei The World's 50 Best Hotels con ben 4 hotel. A seguire ci sono Londra e Parigi con 3 strutture, mentre Hong Kong, Tokyo, Singapore e New York sono presenti con 2 hotel.

#Passalacqua, hotel italiano sul Lago di #Como, è il migliore al mondo secondo @TheWorlds50Best.

Da segnalare anche alcuni premi speciali:

il premio per il miglior boutique hotel al Passalacqua sul lago di Como;

l' Eco Hotel Award assegnato al Maroma Riviera Maya nella penisola messicana dello Yucatan per "il suo impegno nei confronti delle persone e del pianeta";

assegnato al Maroma Riviera Maya nella penisola messicana dello Yucatan per “il suo impegno nei confronti delle persone e del pianeta”; il premio Art of Hospitality vinto dal Royal Mansour in Marocco;

vinto dal Royal Mansour in Marocco; il premio Best Beach Hotel vinto dal Soneva Fushi alle Maldive.

La classifica 2024 dei 50 hotel migliori del mondo

Ecco la la classifica del 2024 con i miglior 50 hotel al mondo: