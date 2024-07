Quali sono i 15 Paesi più pericolosi dove andare in vacanza nel 2024?

Filippine

L'estate è arrivata e milioni di persone stanno organizzando le vacanze e ferie estive. Sono tantissime le mete e le proposte disponibili nelle agenzie di viaggio o googlando in rete, ma in vista delle vacanza il sito HelloSafe.ca ha stilato una speciale classifica con la lista dei paesi più pericolosi dove trascorrere una vacanza! Curiosi di scoprire quali sono?

Vacanze estate 2024: dove non andare

Quali sono i paesi più pericolosi in cui organizzare una vacanza nel 2024? Uno studio del comparatore finanziario e assicurativo HelloSafe.ca ha stilato una speciale classifica con la lista dei paesi più pericolosi dove trascorrere una vacanza nel 2024. La scelta è avvenuta tramite 35 criteri specifici legati al rischio di calamità e disastri naturali, ma anche la presenza di violenza, conflitti armati, il livello delle strutture sanitarie e la militarizzazione del Paese.

Tra i paesi meno sicuri al mondo dove viaggiare ci sono: Yemen, Somalia, Iran e Russia dove sono in corso delle guerre militari e crisi interne, ma nella lista dei paesi più pericolosi rientra anche il Messico, una delle località più amate e richieste dai turisti italiani, che occupa il 3 posto. Prima di svelarvi i tre paesi più pericolosi dove andare in vacanza nel 2024 è opportuno sottolineare che tale classifica non misura la sicurezza dei turisti, ma la sicurezza complessiva del paese.

Al primo posto della classifica dei paesi più pericolosi ci sono le Filippine per la presenza di conflitti armati e attività terroristiche. Il rischio di attentati, attacchi terroristici e rapimenti è molto alto in diverse città come Manila e Cebu. Non solo, nel Paese del Sudest asiatico che si trova nel Pacifico Occidentale e comprende più di 7000 isole, spesso si registrano disastri naturali per la presenza di tifoni, terremoti che possono creare conseguenze devastanti.

Al secondo posto c'è la Colombia dove la criminalità è da sempre un grande piaga. Basti pensare alle città di Bogotá, Medellín e Cali dove furti, rapine e scippi sono all'ordine del giorno nelle zone acchiappa turisti e nei luoghi affollati. Non solo in diverse zone a confine con il Venezuela ci sono gruppi criminali e guerriglieri. Terza posizione per il Messico per l'alto tasso di criminalità, furti, scippi, rapine e sequestri. In diverse regioni, invece, c'è il traffico di droga senza dimenticare il rischio di disastri naturali come terremoti e uragani.

#Colombia | Este es el panorama en la mañana de este martes 23 de julio en medio del paro de taxistas en #Bogotá. TransMilenio se ha visto afectado y centenares de personas han tenido que bajarse a caminar. pic.twitter.com/zwKMd8FEF4 — GamaNoticias Ecuador (@GamaNoticiasEc) July 23, 2024

La classifica dei 15 paesi più pericolosi per una vacanza nel 2024

Ecco la classifica completa con tutti i 15 paesi considerati pericolosi dal sito HelloSafe.ca dove trascorrere una vacanza nel 2024: