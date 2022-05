Arrivano il caldo e l’estate: i consigli per proteggere al meglio la pelle dal sole

L’estate è alle porte: nei prossimi giorni le previsioni meteo prevedono l’arrivo della prima ondata di caldo. E mentre molti italiani organizzano i primi weekend al mare, ritorna l’annoso problema di proteggere la pelle da scottature e ustioni solari. Proteggersi da questi rischi è molto importante: “Sfortunatamente i casi di cancro alla pelle continuano ad aumentare. Bisogna fare tutto il possibile per minimizzare il rischio, e usare la protezione solare è fondamentale”, ha detto alla Cnn il dottor Darrell Rigel, professore di dermatologia alla Mount Sinai Icahn School of Medicine a New York.

La guida per proteggere la pelle dal sole



L’organizzazione no profit Environmental Working Group ha pubblicato la sua guida annuale con consigli su quale crema solare scegliere, e chi e quando dovrebbe usarla. Ecco alcuni dei consigli per godersi l’estate sotto il sole in sicurezza: