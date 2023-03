Primavera in Italia: ecco dove andare per ammirare la natura. Le immagini

La Primavera è giunta in Italia. Presto vi saranno vari ponti da sfruttare per fare qualche gita entro i confini del Paese. Ecco pertanto alcune segnalazioni, o meglio alcuni consigli su dove andare per ammirare la natura, passeggiare all'aria aperta e perdersi tra colori e profumi.

Primavera in Italia: le mete consigliate per ammirare i fiori che sbocciano

Non è sempre possibile fare un salto ad Amsterdam, o meglio poco lontano dalla città, presso il parco di Keukenhof, situato a Lisse e aperto solo per 8 settimane all'anno. E' vero che qui vi è un vero e proprio tripudio di tulipani, pronto ad abbagliare chiunque e a lasciare gli avventori senza fiato, ma vi sono posti anche in Italia dove ammirare i fiori che sbocciano in primavera e godere delle bellezze della natura. Dove andare?

La prima meta consigliata è l'Umbria. Questa regione, infatti, proprio in questa stagione di fioriture dà il meglio di sé. Avete mai sentito parlare di Castelluccio di Norcia. Qui lo spettacolo delle fioriture è davvero favoloso e imperdibile. Si avrà la possibilità di ammirare un mare di fiori colorati che ammantano la vallata. Da marzo a fine aprile, colori e profumi sono i veri protagonisti e i turisti fanno a gara per immergersi in essi e vivere una esperienza unica.

Altri luoghi da visitare? In Piemonte ci si può recare presso il Castello di Pralormo per ammirare la favolosa fioritura dei coloratissimi tulipani. Sembrerà così di essere nei pressi di Amsterdam pur rimanendo dentro i confini.

A Ventimiglia ci si può recare invece nei Giardini Botanici di Villa Hanbury. Qui vi sono all'incirca 5800 specie di piante ornamentali, da frutto e officinali tra vari elementi architettonici degni di nota.

Villa Hanbury e l'orto botanico (IM); il giardino ha un'estensione di 18 ettari e contiene piante provenienti da tutto il mondo, tra cui molte particolarmente rare. pic.twitter.com/CKzH099dJN — Maura (@maurazamir) January 17, 2023

I glicini offrono, in Primavera, uno spettacolo unico nei pressi di Alassio. Qui vengono organizzate anche visite guidate sempre.

Altra meta? Fra quelle consigliare da visitare in primavere in Italia vi è senza ogni ombra di dubbio la Val di Fiemme. Qui si possono effettuare escursioni piacevolissime tra profumi e colori ma a creare uno spettacolo davvero suggestivo è il balcone di fiori dell'alpeggio.