Previsioni traffico weekend di Ferragosto 2022, quando mettersi in viaggio? Ecco le giornate da bollino rosso e nero

Il weekend di Ferragosto vede migliaia di italiani pronti a mettersi in viaggio per le vacanze estive. Il lungo ponte sarà l'occasione per una gita fuori porta, a cui si aggiungeranno partenze e rientri. Quelle che ci attendono sono quindi giornate di traffico intenso. Ecco allora qualche consiglio per evitare noiose code e incolonnamenti con qualche suggerimento sui giorni e gli orari in cui è meglio mettersi al volante, e quelli che invece sarebbe consigliabile evitare.

Partenze e controesodo, weekend nero per il traffico

Il fine settimana di Ferragosto è quello in cui alle partenze per le vacanze nelle località turistiche si sommano i controesodi, ovvero i rientri a casa di chi ha scelto la prima quindicina di agosto per il soggiorno al mare o in montagna. Da non sottovalutare poi che quest'anno, la festività di metà mese cade di lunedì, e il lungo weekend rappresenterà un'invitante occasione a trascorrere 2/3 giorni al mare anche per chi ha deciso di passare la maggior parte delle ferie a casa.

Facile quindi prevedere che la situazione del traffico da venerdì 12 a lunedì 15 agosto - su strade e autostrade - si presenterà particolarmente intensa. Gli automobilisti dovranno quindi armarsi di pazienza e cercare di programmare la partenza nei giorni e orari meno critici.

Weekend Ferragosto, giornate da bollino nero e rosso su strade e autostrade

Ma quando è meglio mettersi alla guida per evitare lunghe ore di code e incolonnamenti? La Polizia di Stato ha redatto un calendario sulla viabilità durante le settimane estive, nel quale sono riportati i giorni - e gli orari - da evitare anche in questo secondo weekend da bollino nero di agosto.

Si inizia oggi, venerdì 12 agosto, con una giornata da bollino rosso, in cui il traffico si presenterà intenso e non si escludono particolari criticità lungo alcuni tratti. Previsto per oggi - dalle 08.00 alle 16.00 - anche il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate.

Domani, sabato 13 agosto, sarà la giornata peggiore, che la Polizia di Stato ha segnato con bollino nero, e il transito si presenterà elevato per tutto il giorno con maggiore criticità nelle ore mattutine. Non sarà sufficiente il divieto di circolazione mezzi pesanti - che sarà in vigore dalle 08.00 alle 22.00 - a garantire la normale percorrenza, che potrà invece subire forti rallentamenti in particolare lungo i tratti stradali che conducono nelle principali località di villeggiatura.

La situazione è destinata a migliorare leggermente nella giornata di domenica 14, quando la Polizia di Stato prevede una giornata da bollino rosso. Il divieto di circolazione per camion e mezzi pesanti sarà in vigore dalle 07.00 alle 22.00.

Per la giornata di Ferragosto invece prevista una situazione di traffico intenso senza particolari criticità, con maggiore possibilità di formazione di code e incolonnamenti nelle ore serali. Si tratterà comunque di una giornata da bollino giallo in cui il traffico resterà interdetto ai mezzi pesanti dalle 07.00 alle 22.00.