Previsioni del traffico nel weekend di Pasqua: giorni e orari da bollino rosso

Il fine settimana che sta per iniziare si preannuncia piuttosto intenso sotto il profilo della circolazione stradale. Nel lungo weekend di Pasqua saranno infatti molti gli italiani che si metteranno in viaggio per raggiungere parenti e amici, o per una breve gita fuori porta. Ecco alcuni consigli sui giorni e gli orari da evitare.

Secondo una recente indagine effettuata da Acs Marketing Solutions per Federalberghi si stima che - nel lungo weekend pasquale - circa 15 milioni di italiani si metteranno in viaggio lungo le strade della nostra penisola per il consueto esodo.

Nonostante le previsioni meteo lascino ampio spazio a un tempo instabile su molte destinazioni turistiche, l’incremento della circolazione stradale per le vacanze di Pasqua 2023 sarà quindi significativo.

Per tutta la giornata di venerdì 7 aprile e nelle prime ore si sabato sono previste condizioni di traffico intenso con possibile criticità, mentre a partire dal pomeriggio di sabato la situazione tornerà da bollino giallo.

Anche per la mattina di domenica sono previste condizioni di traffico intenso, a causa degli spostamenti necessari per raggiungere parenti e amici per il tradizionale pranzo di Pasqua.

Dopo un pomeriggio di domenica con condizioni di traffico tornate nella normalità, il lunedì di Pasquetta vedrà di nuovo situazioni da bollino rosso, legate ai rientri dalle vacanze ma anche agli spostamenti per una breve gita fuori porta.

Le condizioni di traffico critiche proseguiranno anche nelle prime ore di martedì, quando i "ritardatari" faranno rientro dal lungo ponte pasquale.

Come di consueto nel fine settimana torna il blocco dei mezzi pesanti, che sarà esteso a oggi e alle giornate di Pasquetta e martedì 11 aprile.

In particolare i mezzi pesanti non potranno circolare:

venerdì 7 aprile dalle 14.00 alle 22.00

sabato 8 aprile dalle 9.00 alle 16.00

domenica 9 aprile (Pasqua) dalle 9.00 alle 22.00

lunedì 10 aprile (Pasquetta) dalle 9.00 alle 22.00

martedì 11 aprile dalle 9.00 alle 14.00

Cosa fare prima di mettersi in viaggio per il ponte di Pasqua

Per limitare i disagi agli automobilisti e alleggerire il traffico durante le vacanze di Pasqua 2023 alcune regioni hanno predisposto la soppressione temporanea dei cantieri più grandi sulle strade a maggiore affluenza.

La Polizia di Stato ha messo a disposizione l'elenco aggiornato dei cantieri inamovibili che possono determinare rallentamenti e code sulle maggiori arterie italiane. Ovviamente è sempre bene far controllare la propria auto e rispettare sempre le regole del Codice della Strada.