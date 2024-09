Previsioni meteo prossima settimana: tra bel tempo e altro maltempo?

Torna il maltempo in Italia con il passaggio di una nuova ed intensa perturbazione che farà sentire i suoi effetti dapprima in Sardegna e poi nel resto del paese. Non si escludono nuove criticità e allerte meteo. Ecco le previsioni.

Maltempo in Italia: tornano piogge e criticità

Prima è previsto clima stabile e soleggiato in Italia, complice la presenza dell'alta pressione che ha fatto il suo ritorno in concomitanza con l’ingresso ufficiale dell’autunno. Attenzione: si tratta di una fase passeggera visto che da domenica 22 settembre è previsto il passaggio di una nuova perturbazione, la n.6 del mese, che porterà una nuova fase di maltempo dapprima in Sardegna e poi nel resto del paese.

Tra lunedì 23 e la prima parte di martedì 24 la perturbazione interesserà buona parte del paese con fenomeni temporaleschi intensi e non si escludono possibili criticità. Fortunatamente dovrebbe essere esclusa l'Emilia Romagna reduce dalla terribile alluvione che ha fatto registrare danni e disagi importanti con migliaia di sfollati, allagamenti e frane. Dal punto di vista termico, le temperature da lunedì 23 settembre saranno in risalita con valori intorno anche ai 25° al Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con domenica 22 settembre: rovesci e temporali intensi sulla Sardegna sin dalle prime ore del mattino per l'arrivo della perturbazione n.6 del mese. Nel resto del paese tempo abbastanza soleggiato, ma già dal pomeriggio è previsto l'aumento di nuvolosità al Nord-Ovest e sulla Sicilia con l'arrivo di rovesci o temporali nel nord ed est dell’isola. Tra la sera e la notte le piogge si estenderanno all’estremo Nord-Ovest e alle regioni del medio-basso versante tirrenico.

Lunedì 23 settembre nuvole in buona parte del paese con il rischio di piogge e temporali, anche intensi, da Nord a Sud. In particolare le regioni più colpite saranno: Liguria, Emilia occidentale e settentrionale, Lombardia, regioni tirreniche e, dalla sera, anche l’estremo Nord-Est a partire dal settore costiero. Le temperature massime in aumento al Sud ed Isole con valori intorno ai 25°.

La tendenza meteo di inizio settimana: pioggia o sole in Italia?

Che tempo farà in Italia la prossima settimana? Stando alle previsioni meteo fino a venerdì 27 settembre è previsto il passaggio di correnti atlantiche cariche di nuvole con piogge e rovesci. Tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre si faranno ancora sentire gli effetti della perturbazione n. 6 del mese con piogge insistenti al Nord-Est, Liguria e regioni tirreniche.

Per giovedì 26 settembre è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che colpirà dapprima le regioni del Nord e poco dopo anche gran parte del Centro e la Sardegna nella giornata di venerdì. Attenzione: le precipitazioni potrebbero essere molto intense in molte zone del Nord, perlopiù su Alpi, alta pianura padana e Liguria e non si escludono nuove criticità, ma queste non dovrebbero interessare le zone colpite dall'alluvione.