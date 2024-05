Previsioni meteo weekend: le tendenze per i primi giorni di giugno

Italia divisa in due. Piogge e temporali anche forti al Nord mentre caldo al Sud e sulle Isole maggiori. Ecco come prenderà il via il mese di giugno secondo le prime tendenze meteo

30 Maggio 2024 - ore 14:24 Redatto da Meteo.it