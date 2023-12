Previsioni meteo per il weekend: temperature glaciali, ma tempo sereno?

Dicembre è arrivato con la prima ondata di freddo della stagione. Con l'arrivo del weekend dell'Immacolata è previsto un peggioramento del clima nelle zone più occidentali della penisola. Piogge e rovesci, anche intensi, ma anche neve fino a quote basse in pianura. Ecco le previsioni meteo del weekend.

Meteo Italia: Immacolata con piogge e freddo

Nel giorno dell'Immacolata Concezione, venerdì 8 dicembre 2023, è previsto l'arrivo della perturbazione n.2 del mese, che determinerà un peggioramento del clima in buona parte d'Italia. Piogge e temporali nelle zone di Nord-Ovest, ma anche Toscana, Sicilia e Sardegna dove si registreranno anche mari mossi per la presenza di venti di ponente.

Non solo, torna anche la dama bianca a colorare di bianco fino a bassa quota nelle regioni di Nord-Ovest. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nel weekend dell'Immacolata, anche se la coda è diretta verso il Nord Africa.

Al Nord è previsto un miglioramento del clima con la formazione di nebbie, ma da domenica 10 dicembre è previsto un nuovo peggioramento per l'arrivo della perturbazione n.3 di dicembre che investirà dapprima le regioni settentrionali per poi raggiungere anche il Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 8 dicembre 2023, Festa dell'Immacolata: tempo in peggioramento in buona parte dei settori occidentali con fenomeni temporaleschi sin dalle prime ore del mattino in Sardegna. Piogge e rovesci interesseranno anche il Nord-Ovest, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Da segnalare anche nevicate fino a bassa quota nelle zone di Nord-Ovest, ma anche nei fondivalle delle aree alpine. Nebbie e foschie in Emilia Romagna, Veneto e Umbria. Ampie schiarite nelle regioni del Sud con qualche pioggia solo in Sicilia. Le temperature in sensibile calo nei valori massimi al Nord e in Toscana.

Meteo, le previsioni del weekend dell'Immacolata in Italia

Ma che tempo farà nel weekend dell'Immacolata? Con l'arrivo del fine settimana milioni di italiani sono pronti a trascorrere il ponte fuori, ma dovranno fare i conti con un clima non proprio favorevole. Nella giornata di sabato 9 dicembre 2023, infatti, nuvole e piogge in buona parte del paese.

Schiarite solo nelle aree alpine centro-orientali e dalle prime ore pomeriggio nelle regioni del Centro. Con il passare delle ore il clima peggiorerà in Val d’Aosta e Alpi piemontesi con l'arrivo di fenomeni temporaleschi intensi e nevose oltre i 1200-1500 metri d'altezza. In aumento le temperature al Nord dopo i valori al di sotto dello zero degli ultimi giorni.

Per domenica 10 dicembre 2023 previsto un miglioramento con la presenza di venti di natura occidentali che favoriranno l'afflusso di aria più mite di origine atlantica. In giornata è previsto anche il passaggio di una veloce perturbazione che sfiorerà le regioni centrali nelle prime ore del mattino con qualche pioggia per poi raggiungere il Sud Italia nel pomeriggio. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale. Tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre è previsto un ulteriore aumento delle temperature. Unica eccezione la Pianura Padana dove il clima resterà freddo.