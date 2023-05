Previsioni Meteo: al via settimana all’insegna dell’instabilità

Maggio inizia all'insegna di un clima instabile e variabile con il ritorno di piogge e temporali in buona parte del paese. Da martedì 9 maggio in calo anche le temperature. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia: torna il maltempo con una serie di perturbazioni

Un clima dinamico e variabile insiste da giorni sull'area mediterranea e sull'Italia complice il passaggio di una serie di perturbazioni che hanno segnato il ritorno del maltempo con una pausa dal caldo. Dopo la perturbazione n.1 di maggio che ha interessato principalmente le regioni del del Nord, è già dietro l'angolo la perturbazione n.2 del mese di origine nord africana che colpirà le Isole e il Centro-Sud. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire, con il passare dei giorni, anche nelle regioni di Nord-Ovest con un clima instabile che persisterà fino a giovedì.

Per il fine settimana però è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.3 del mese, che interesserà buona parte del paese che dovrà fare i conti con piogge, rovesci e un brusco calo delle temperature. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 8 maggio: tempo instabile e nuvoloso da Nord a Sud. Piogge e temporali in Piemonte, Lombardia, Triveneto, basso Lazio, Campania e Isole. Il maltempo si farà sentire nel corso della giornata anche lungo le Alpi, Prealpi, Appennini, zone interne del Centro, Lazio, gran parte delle regioni meridionali, Sicilia e Sardegna. Le temperature massime in lieve diminuzione.

Meteo, le previsioni di domani e dei prossimi giorni

Martedì 9 maggio nuvole e tempo incerto in buona parte del paese con qualche possibile schiarita solo al Centro, Sardegna e nel pomeriggio lungo le coste dell’alto Adriatico ed Emilia Romagna. La pioggia è prevista sulle regioni del Sud, Sicilia, ma anche nel Lazio, Abruzzo ed estremo Sud. La situazione dovrebbe peggiorare con il passare delle ore anche a Nord-Ovest. Nella giornata di mercoledì 10 maggio l'arrivo della perturbazione n.3 del mese interesserà il Nord-Est con piogge per poi allungarsi verso l'Umbria e le Marche. In calo le temperature con un clima che si farà più ventilato per la presenza del vento di Maestrale.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni vedono sia il Mediterraneo che l'Italia come sede di di una circolazione depressionaria e di una massa d’aria instabile. Nessuna rimonta dell'alta pressione, anzi è previsto maltempo con piogge e rovesci in buona parte del paese con le temperature che si alterneranno tra fasi miti e più fresche.