Previsioni meteo: che tempo farà nei prossimi giorni e nel weekend?

Si avvicina il secondo Ponte di aprile e, dopo Pasqua e Pasquetta, saranno in molti a scegliere di trascorrere il lungo weekend del 25 aprile fuori casa con amici e parenti. Che tempo farà nei prossimi giorni e in particolare nel weekend che sta per arrivare? Ecco le previsioni meteo realizzate secondo le tendenze degli ultimi giorni.

Meteo Italia, arriva la pioggia nei prossimi giorni

La perturbazione numero 6 del mese di aprile, proveniente dalla Spagna, si farà sentire già nella giornata di oggi, portando una fase di maltempo diffuso. Le piogge talvolta anche molto intense interesseranno Nord Ovest, Emilia Romagna, regioni centrali, Gargano, Campania, Calabria, Sicilia Occidentale e Sardegna e nella serata si estenderanno a tutto il Paese.

La perturbazione transiterà anche domani, venerdì 22 aprile, sul nostro Paese, accompagnata da venti di scirocco. Questo porterà, nonostante il maltempo, a notevoli rialzi delle temperature che si registreranno in prevalenza al Sud e sui litorali adriatici.

Previsioni meteo per il weekend "lungo" del 25 aprile

Cosa accadrà dopo venerdì 23 aprile? L'avvicinarsi del lungo ponte in cui la Festa della Liberazione permetterà di organizzare gite fuori porta di tre giorni, rende particolarmente importante la previsione meteo. Dovremo portare con noi l'ombrello o potremo goderci delle belle giornate di sole?

Le attuali proiezioni meteo indicano che il nostro Paese sarà letteralmente spaccato in due, con condizioni meteo piuttosto instabili al Centro-Nord e giornate più soleggiate e tendenzialmente calde al Sud. Se in Sicilia sarà il sole il principale protagonista delle giornate di sabato e domenica, nell'Italia centrale e al Nord sarà alto il rischio di pioggia, con precipitazioni che in alto Piemonte, Lombardia Veneto, Levante Ligure, Friuli Venezia Giulia e alta Toscana potranno assumere anche il carattere di temporali e rovesci.

La situazione migliorerà nella giornata di lunedì 25 aprile, quando le nuvole lasceranno il posto al sole anche in gran parte delle regioni del Centro Nord. Schiarite più probabili nel settore tirrenico e in Val Padana, mentre rimane il rischio di piogge isolate nelle regioni interne centrali e nelle Alpi orientali. Lo Scirocco lascerà il posto al Libeccio, che si limiterà a soffiare moderatamente nell'alto Tirreno e sul versante ligure.

Attenzione però a non riporre troppo in fretta l'ombrello: già martedì 26 aprile infatti potrebbe arrivare nel nostro Paese una nuova perturbazione! Continuate a seguirci, nei prossimi giorni forniremo dettagli in più su tutte le tendenze meteo del weekend, di lunedì 25 aprile e della prossima settimana.