Previsioni meteo Ponte 2 giugno e weekend: torna il caldo estremo

Il ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, sarà all'insegna del caldo da nord a sud. Le previsioni meteo, infatti, segnalano il ritorno dell'anticiclone africano con temperature che in alcune zone toccheranno anche i 40°. Ecco la situazione nel dettaglio.

Meteo 2 giugno, festa nazionale: sole e bel tempo in Italia

Caldo, sole e temperature da record per il weekend del 2 giugno in Italia. Nel giorno che festeggia la Festa della Repubblica Italiana, il nostro Paese sarà attraversato nuovamente dall'anticiclone africano che comporterà un aumento considerevole delle temperature con una intensificazione del calore. Il clima per la giornata di giovedì 2 giugno sarà tipicamente estivo con bel tempo e sole lungo tutto lo stivale. L'afa si farà sentire in tutte le regioni del nord, mentre foschia e annuvolamenti sono previsti sulle Alpi, Prealpi e sull'alto versante Adriatico. In questi settori potrebbero presentarsi anche sporadici rovesci.

Le temperature sono in aumento in tutte le regioni con valori al di sopra della media stagionale del periodo. Non solo, in Sardegna previsti picchi anche oltre i 40°, mentre nel resto del Paese la colonnina di mercurio raggiungerà temperature comprese fra 28 e 34 gradi.

Clima, afa e caldo nel weekend del 2 giugno

Bel tempo dunque lungo tutto lo stivale nel ponte del 2 giugno fatta eccezione per qualche instabilità prevista nelle zone alpine. Il caldo sarà intenso con le temperature che segneranno valori di molto al di sopra della media con le massime comprese fra 28 e 34 gradi e picchi di anche 36-40°.

Sole e afa sono previste nelle zone del centro, ma anche nelle isole, con la Sardegna dove sono attesi picchi di anche 40° nelle zone interne. Nelle regioni del Settentrione si farà sentire molto l'afa intensificata dal passaggio dell'anticiclone africano. L’apice dell’ondata di caldo toccherà il nostro Paese tra venerdì 3 e sabato 4 giugno con le temperature che toccheranno i 33-34 gradi nelle regioni del nord, i 34-37° nelle zone del centro-sud e fino ai 37-38 gradi e picchi di 40° nelle isole. Che dire: l'estate è già qui!