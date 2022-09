Previsioni Meteo per oggi, 15 settembre | Video Mediaset

Che tempo farà oggi, giovedì 15 settembre? Ecco le previsioni per questa giornata che vedrà temporali anche intensi al Centro mentre sole e caldo al Sud e sulla Sicilia.

Previsioni Meteo per oggi: che tempo farà

Ecco le previsioni per oggi giovedì 15 settembre. Al Nord-Ovest ampie schiarite a partire da Ovest, ancora un po' di nubi sul resto del settore, con locali piogge su Nord della Lombardia e Liguria di Levante. Pomeriggio di sole in pianura, possibili brevi ed isolati rovesci invece in montagna. Al Nord Est nuvolosità variabile più densa sul settore orientale e aree alpine con rovesci anche a carattere isolato. Schiarite anche ampie in Emilia Romagna. Temperature ancora estive. Venti meridionali da deboli a moderali.

Al Centro giornata nuvolosa. Possibilità di pioggia estesa a tutte le regioni. Rovesci e temporali più probabili tra: Toscana, Umbria e Lazio. Fenomeni anche di forte intensità. Temperature massime in lieve calo. Al Sud sole in Calabria e Puglia meridionale. Più nubi altrove con sporadiche piogge su foggiano, Campania settentrionale. Temperature massime in aumento, clima molto caldo. Venti meridionali. Nelle Isole giornata soleggiata molto calda in Sicilia. Nuvolosità variabile in Sardegna con possibili piogge sul Nord dell'Isola.