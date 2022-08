Peggioramento delle condizioni meteorologiche, temporali e netti cali delle temperature: settembre segna la fine dell'estate e del caldo record. Vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Tempo in peggioramento al Nord, le previsioni di fine agosto 2022

La settima perturbazione del mese di agosto porta un peggioramento del tempo nel Nord Italia e, a partire da domani mercoledì 31 agosto, coinvolgerà anche le regioni del Centro-Sud con alta probabilità di precipitazioni. Settembre si aprirà con un nuovo impulso perturbato proveniente da Ovest e che causerà numerose piogge e anche temporali specie nelle regioni centro-meridionali.

Si prevede poi una probabile tregua nella giornata di venerdì 2 settembre, ma sarà solo una parentesi poiché già nel weekend potrebbero tornare piogge e temporali al Centro-Nord, mentre al Sud si potrà godere ancora del tempo soleggiato. Ma vediamo nello specifico le previsioni giorno per giorno da domani al fine settimana.

Domani, mercoledì 31 agosto 2022, il tempo sarà instabile su gran parte dell'Italia, con precipitazioni soprattutto al Nord. Al mattino nubi sparse con piogge e temporali in Toscana, Liguria di levante, Lombardia e Nord-Est. Nel pomeriggio temporali e acquazzoni su Alpi, est Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e gran parte delle zone interne del Centro-Sud peninsulare con parziale coinvolgimento delle coste adriatiche e del Golfo di Taranto.

Condizioni stabili invece al Sud e nelle isole maggiori, con punte di 35 gradi in Sicilia e in Sardegna. Nella giornata di giovedì la perturbazione invece raggiungerà anche il Sud e le isole, con nuvolosità variabile e qualche rovescio di pioggia nel pomeriggio nelle zone interne della Sicilia. Giornata nuvolosa anche nel resto dell'Italia, con piogge e temporali già dalle ore mattutine con particolare diffusione e insistenza sul Centro-Sud peninsulare, mentre saranno più isolati e intermittenti al Nord. Localmente i temporali saranno di forte intensità con grandine e intense raffiche di vento. Per quanto riguarda la temperatura invece, si registrerà un calo termico nella gran parte della penisola, fatta eccezione per l'estremo Sud e appunto Sicilia e Sardegna.

Il meteo per il weekend del 3 e 4 settembre 2022

Come anticipato, la giornata di venerdì 2 settembre regalerà una - seppur breve - tregua, con l'instabilità che si attenuerà in gran parte delle regioni italiane, specialmente in quelle centrali tirreniche e in Sicilia, favorendo anche un rialzo delle temperature. Sarà ancora interessato dal rischio di rovesci il settore alpino e, in parte, la pianura piemontese e il Ponente Ligure. Possibili rovesci isolati poi sull'Appennino settentrionale, nell'alta Toscana e in Salento.

La tregua, come dicevamo, sarà molto breve perché sabato 3 settembre l’arrivo di una nuova perturbazione porterà un peggioramento con rovesci e temporali principalmente su Alpi, Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni centrali tirreniche e zone interne del Centro. Maggiori schiarite resisteranno invece al Sud e in Sicilia. I fenomeni potrebbero risultare anche di forte intensità con rischio di nubifragi e forti raffiche di vento.

L'instabilità dovrebbe poi persistere anche domenica con rovesci e temporali in parte del Nord-Est, su Toscana, Lazio e Campania con la possibilità di precipitazioni più diffuse nel resto del Centro-Nord nella prima parte della giornata. Nonostante la perturbazione però, una risalita d'aria calda verso le regioni del Centro-Sud porterà le temperature a superare nuovamente i 30 gradi con picchi di 35 nelle isole.