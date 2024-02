Previsioni meteo Italia: febbraio come aprile con caldo, sole e temperature miti

Le previsioni meteo dell'Italia delineano un febbraio che pare aprile grazie al caldo, al sole e alle temperature miti che si mantengono ben al di sopra delle medie stagionali per via dell'anticiclone. Ecco alcuni dati e le previsioni per il fine settimana.

Febbraio come aprile: le previsioni meteo dipingono un mese con caldo insolito

E' un febbraio che sa di aprile per via delle condizioni meteo-climatiche. Le temperature sono ben lontane dalle medie stagionali e pare di vivere giornate primaverili con settimane e settimane di anticipo. La colpa è da attribuire alla presenza dell'anticiclone di origine africana. Non solo al Sud e sulle due Isole maggiori, dove il caldo si fa sentire maggiormente, questa situazione risulta evidente. Le anomalie vengono registrate anche a Nord.

Alcuni dati? In Sicilia nei prossimi giorni si potrebbero già toccare picchi di 22°C. In Toscana, in Umbria e in Abruzzo le colonnine dei vari termometri, invece, potranno salire nei prossimi giorni fino addirittura ai 20°C. Al Nord, infine i termometri si porteranno tra i 14 e i 16°C.

Un clima anomalo, insomma, dove sarà il caldo a farla da padrone. Ecco perché il mese di febbraio non sembrerà essere lo stesso vissuto negli ultimi anni, ma sarà sempre più vicino a quello di aprile.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni: ancora caldo e sole

Sabato 17 febbraio i cieli sono da parzialmente nuvolosi a nuvolosi sul Centro-Nord e le Isole con nebbie e nubi basse su Pianura Padana e medio Adriatico. Sul resto d'Italia splende il sole. Le temperature restano senza grandi variazioni con i valori minimi in leggero aumento al Nord e massime oltre la norma climatica. Domenica 18 febbraio, infine, il tempo sarà stabile e asciutto.