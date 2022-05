Previsioni meteo: piogge e temporali, ecco dove i più probabili

Chi pregustava l'estate dovrà attendere ancora un po', è in arrivo una doppia perturbazione che interesserà l'Italia già nel pomeriggio e nella sera del 4 maggio. Vediamo tutte le zone interessate con le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Previsioni meteo 4 maggio, temporali in arrivo

Il cattivo tempo inizierà a interessare la nostra penisola a partire da domani giovedì 5 maggio, conservando condizioni di instabilità fin da oggi. L'arrivo delle due perturbazioni previste per domani sembra però arrivare in anticipo, interessando diverse zone del Paese da nord a sud. Un'atlantica verso il nord, l'altra nordafricana verso il centro-sud: le due correnti renderanno le precipitazioni più intense e diffuse in gran parte dell'Italia già a partire da stasera e man mano peggiorando lasciando strascichi fino al weekend.

Meteo, in arrivo la pioggia: ecco dove e quando

Piovaschi ma anche temporali, questo è lo scenario che aspetta le nostre regioni nelle prossime ore. Non si dovrebbero registrare particolari cali di temperatura, ma il maltempo sparso interesserà la quasi totalità dell'Italia, fatta eccezione per alcune zone.

Le piogge interesseranno, già tra il pomeriggio e la serata di oggi, aree come la fascia alpina, il Piemonte, la Lombardia e la zona orientale dell'Emilia-Romagna, dove si prevedono temporali. Scendendo dall'Appennino centrale le precipitazioni attraverseranno Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo. Infine, deboli piogge al sud e sul versante tirrenico della Sardegna.

Le due perturbazioni dunque faranno avvertire i loro effetti già dalla giornata di oggi e, dopo essersi mescolate dando forma a un vortice depressionario, conserveranno instabilità per tutto il fine settimana con annesso calo delle temperature nelle regioni meridionali.