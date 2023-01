Portogallo, piogge torrenziali e strade sommerse dal fango a Oporto. Le immagini

Foto da Twitter

Nuovi problemi a causa del maltempo in Portogallo. Le piogge torrenziali hanno causato numerosi allagamento e sommerso le strade di fango. I danni maggiori si registrano nella città di Oporto. Ecco tutte le news e le immagini di quanto accaduto nelle ultime ore.

Portogallo, piogge torrenziali: situazione difficile a Oporto

In Portogallo le piogge torrenziali hanno provocato numerosi disagi e danni. Ad essere maggiormente colpita è stata la città di Oporto. Cosa è accaduto? Si sono registrati numerosi allagamenti nelle varie stazioni della metro ed il traffico è andato in tilt. Per quanto riguarda la viabilità è bene sottolineare che perfino numerose strade sono state sommerse da acqua e fango.

Numerosi cittadini in fuga, ma per fortuna, almeno per ora, non si registrano vittime o feriti gravi.

L'alluvione, che ha colpito Oporto, secondo i più è stata causata non solo dalla forte ondata di maltempo, ma anche dai lavori in corso nei tunnel della metropolitana. Fonti ufficiali dell'azienda dei trasporti della città hanno però bollato come assurda tale correlazione. Mentre in città infuriano comunque le polemiche, la Protezione Civile ha lanciato un'allerta per un altro picco di precipitazioni intense.

Portogallo: i danni a Lisbona

Solo qualche settimana fa si erano registrati, invece, numerosi danni a Lisbona. Il motivo? I canali di drenaggio dell’acqua piovana si erano rivelati completamente insufficienti per contrastare una ondata di maltempo davvero forte. In poche ore caddero, infatti, ben 40 mm, ovvero circa un terzo della precipitazione media in tutto il mese di dicembre, causando anche una vittima e un ferito grave oltre a ingenti danni in tutta la città sia a casa private che a esercizi commerciali.