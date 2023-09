Portare liquidi in aereo nel bagaglio a mano: come fare e quali regole da rispettare

Portare liquidi in aereo nel bagaglio a mano non è una cosa semplice. Per motivi di sicurezza, le sostanze liquide sono sottoposte a controlli e restrizioni. Prima di organizzare il bagaglio a mano, che sia un trolley o uno zaino, bisogna sapere in che modo portare i liquidi in aereo e quali sono consentiti e le quantità.

Portare liquidi in aereo nel bagaglio o mano: il regolamento

Per consentire l'accesso ai liquidi in aereo tramite il bagaglio a mano, ci sono delle regole da rispettare. Norme che vengono definite dagli stati, e che sono diverse in ogni paese. In caso di volo con uno o più scali, bisogna infatti controllare le regole vigenti nel paese dove si effettua lo scalo di transito.

Cosa posso portare di liquido nel bagagliaio a mano?

Nel bagaglio a mano è possibile portare alcuni prodotti liquidi senza limitazioni. Tra questi ci sono:

Alimenti per bambini (Latte artificiale in polvere, acqua sterilizzata per il biberon e le pappe per neonati e bambini piccoli);

(Latte artificiale in polvere, acqua sterilizzata per il biberon e le pappe per neonati e bambini piccoli); Farmaci liquidi essenziali , (Quelli non indispensabili hanno limitazioni come normali liquidi);

, (Quelli non indispensabili hanno limitazioni come normali liquidi); I liquidi comprati nei duty free dell’aeroporto.

I liquidi sottoposti a limitazioni sono:

Prodotti spray;

Lozioni ed oli;

Gel come il docciaschiuma;

Profumi;

Contenuti sotto pressione come i deodoranti e le miscele di liquidi;

Acqua e bevande;

Minestre e sciroppi.

La lista completa è reperibile sul sito dell’ENAC, l’Ente Nazionale Aviazione Civile, o su quello della compagnia aerea.

Regole per portare i liquidi nel bagaglio a mano

Come da regolamento, nel bagaglio a mano è possibile portare prodotti liquidi per un totale di 1 litro. Ogni contenitore deve avere la capacità massima di 100 ml, e vanno sistemati in un sacchetto o una borsa di plastica trasparente, acquistabile anche in aeroporto, con dimensione che non superino i 18 x 20 cm, e con una zip o un altro metodo di chiusura facilmente apribile durante i controlli. Ogni passeggero può portare un solo sacchetto, chi viaggia con bambini può portare un sacchetto per ogni figlio.