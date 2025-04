Ponte del 25 aprile: date e orari da bollino rosso su strade e autostrade

Dopo il lungo weekend di Pasqua, un nuovo ponte si prospetta all'orizzonte. Il 25 aprile, Festa della Liberazione, cade di venerdì e sarà di nuovo critica la situazione su strade e autostrade italiane. Ecco gli orari in cui sarebbe meglio evitare di mettersi al volante.

Esodo per il ponte del 25 aprile: giorni critici sulle strade e autostrade

Si avvicina la Festa della Liberazione, che quest'anno cadrà di venerdì, e tempo permettendo saranno moltissimi gli italiani che approfitteranno di questo secondo lungo ponte primaverile per concedersi qualche giorno di vacanza. Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, l'esodo potrebbe iniziare già nella giornata di giovedì 24 aprile, in particolare nel pomeriggio/sera.

Per tutta la giornata di venerdì 25 invece, si prevede una situazione di traffico intenso su strade e autostrade. La situazione dovrebbe migliorare nella mattinata di sabato 26, per poi tornare ad accentuarsi nel pomeriggio pre-festivo, quando a mettersi al volante saranno anche coloro che si sposteranno solo per il fine settimana.

Anche la mattinata di domenica 27 dovrebbe vedere una situazione di traffico intenso, che si farà particolarmente critica in serata, quando molti italiani torneranno a mettersi sulle strade per il rientro.

Fonte: poliziadistato.it

Chiusura cantieri e stop ai mezzi pesanti

Per favorire il grande flusso di automobilisti e aumentare la sicurezza sulle strade, l'Anas ha deciso di chiudere fino al 5 maggio oltre 1.000 cantieri. Si tratta dell'80% di quelli presenti sulle principali arterie stradali. Per 278 cantieri che non possono essere rimossi, la società del Gruppo Fs Italiane ha previsto, nei giorni di maggiore traffico, percorsi alternativi per le tratte più critiche.

Come di consueto torna poi in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con apposito decreto. I veicoli con massa pari o superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare venerdì 25 aprile dalle 9:00 alle 22:00. Per Sabato 26 non è previsto alcun divieto, mentre domenica 27 scatterà lo stop domenicale standard e i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 9:00 alle 22:00.