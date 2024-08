Plenilunio di settembre 2024: perché non sempre viene definito come Luna del Raccolto?

Solitamente il plenilunio di settembre viene definito "del raccolto" perché identificava, per i nativi americani, quel periodo di raccolta del grano e del mais che - grazie al chiaro di Luna - poteva continuare anche di notte. Tuttavia non è sempre il plenilunio di settembre a identificarsi come "Luna Piena del Raccolto".

Luna Piena di settembre, perché si chiama Plenilunio del Raccolto?

La fase di massima luminosità del nostro satellite assume - anche nel mese di settembre - diversi nomi che derivano dalla tradizione dei nativi americani di assegnare a ogni plenilunio un termine ispirato alle caratteristiche tipiche del periodo.

Come è facile immaginare, la Luna del Raccolto - o Harvest Moon nella versione inglese - ha assunto questo nome perché il suo bagliore illuminava i campi anche di notte, consentendo così di raccogliere il grano e il mais senza sosta. Per lo stesso motivo il plenilunio di settembre è anche conosciuto con il nome di Luna del Mais, o Corn Moon.

©Stellarium - cielo del 18 settembre ore 4:40 circa

Luna del Raccolto ed equinozio d'autunno: quale legame?

Tuttavia - mentre la Luna Piena del Mais è sempre utilizzata per indicare il plenilunio di settembre - quella del Raccolto può cadere anche in ottobre. Ma com'è possibile? In realtà - come fanno sapere dall'Uai - con quest'ultimo termine si identifica il plenilunio più vicino all'equinozio. Ecco perché, ogni tre anni circa, la Luna del Raccolto può cadere in ottobre anziché a settembre.

Questo è quanto accaduto nel 2022, quando il disco lunare ha raggiunto il suo massimo splendore il 5 ottobre, pochi giorni dopo l'evento che ha segnato l'inizio della stagione astronomica. In questo caso la Luna del Raccolto è stata quella di ottobre, e ha coinciso con la prima Luna piena d'autunno.

Quest'anno ciò non avverrà, visto che sarà la luna piena di settembre - attesa per il 18 del mese - quella più prossima all'equinozio d'autunno, che si verificherà invece il 22. Ecco per quale motivo il prossimo plenilunio potrà essere definito Luna Piena del Raccolto, o per meglio dire Superluna del Raccolto 2024.

Ma non sarà questa l'unica particolarità che presenterà l'ultima Luna piena d'estate quest'anno: il nostro satellite naturale sarà anche protagonista di un'eclissi parziale visibile anche dal nostro Paese. Continuate a seguirci per scoprire di più su questo evento e su tutti gli altri show celesti che il firmamento ci regala senza sosta.