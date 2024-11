Pistacchio: come coltivare in vaso o in giardino l’oro verde

Foto da Wikipedia

Il pistacchio, seme di una pianta di tipologia Pistacia, le cui origini sono asiatiche, era conosciuto in Turchia già 7 mila anni fa ed è menzionato nella Bibbia, nel libro della Genesi. La Pistacia Vera fa parte delle Anacardiacee, stessa famiglia del mango e dell’albero del pepe. Di seguito vi sveliamo come coltivare in casa il pistacchio: in giardino o in vaso?

Pistacchio: perché si chiama "oro verde"

La pianta del pistacchio può vivere anche oltre 200 anni, raggiungendo altezze tra i 4 e i 10 metri, con una chioma ampia anche 11 metri. Ricco di proprietà nutritive il pistacchio può essere mangiato al naturale o tostato. Definito “oro verde” per il suo alto valore economico e le sue proprietà nutritive, è molto utilizzato in pasticceria.

Come coltivare la pianta di pistacchio: quando e come seminarlo?

Quella del pistacchio è una pianta molto adattabile la cui coltivazione richiede molto tempo. Predilige caldo e terreni aridi o ben drenati. Resiste al freddo, ma non ama le gelate di primavera. Coltivata anche in Sicilia, dove il "re" incontrastato è il pistacchio verde di Bronte, che detiene una denominazione di origine protetta (dop). Essendo una pianta tardiva, inizia a fare i suoi frutti dopo 5-6 anni. 15 sono gli anni che servono per una piena produzione.

Si consiglia di seminare in autunno o in primavera. L’albero va innestato sulla varietà di pistacchio terebinto o sul pistacchio lentisco. Per coltivarle bisogna cospargere il terreno con del letame, e posizionare le piantine a 6 metri l’una dall’altra. In caso di coltivazione in vaso, servono piante innestate in vivaio da 1 o 2 anni. In questo caso basterà fare un buco a 40-50 cm di profondità e cospargere di letame. Attenzione a non rovinare la zolla quando si toglie la busta o l’involucro di juta.

Come concimare il pistacchio e quando e come potarlo

Le concimazioni possono avvenire in primavera. In aprile si può concimare con materiale a base di azoto, mentre a maggio è consigliato concimare con materiale completo (azoto, fosforo, zolfo).

La potatura deve essere leggera, eliminando in primis i polloni dal portainnesto, ovvero i rami alla base del tronco. In fase di impianto, è necessario cimare l’astone per consentire una migliore aerazione. Bisogna inoltre eliminare i rametti laterali del fusto. Operazione da fare una volta all'anno preferibilmente a ottobre. Non avendo bisogno di molta acqua, basterà innaffiarla una o due volte nella stagione secca, mentre le piante giovani hanno bisogno di essere innaffiate più spesso.

Il pistacchio predilige terreni aridi, rocciosi e scoscesi ma può essere coltivato anche su fondi sabbiosi, argillosi, poveri di calcio, di origine calcarea o vulcanica. L'importante è che sia un terreno permeabile, in quanto non ama i ristagni d’acqua e i terreni molto umidi. La raccolta dei frutti avviene solitamente da agosto a ottobre.