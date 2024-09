Pioggia e maltempo sull’Italia: le previsioni meteo dei prossimi giorni

Pioggia e maltempo sono in arrivo nuovamente sull'Italia. Le previsioni meteo per i prossimi giorni, dal 12 al 15 settembre 2024, segnalano l'arrivo di un'altra intensa perturbazione che farà aumentare l'instabilità e che tra giovedì e venerdì coinvolgerà tutta Italia. C'è il rischio di fenomeni intensi e nubifragi, venti di burrasca, ma soprattutto si attende un crollo termico e l'arrivo della neve sotto i 2000 metri sulle Alpi orientali. Ecco tutti i dettagli su ciò che ci attende.

Pioggia e maltempo sull'Italia: cosa ci attende nei prossimi giorni?

Come preannunciato da giovedì 12 settembre una nuova perturbazione attraverserà l'Italia portando con sé, nubifragi, vento forte, neve e un importante calo termico. Dopo che l'intensa perturbazione giunta a inizio settimana ha abbandonato definitivamente l’Italia, lasciando spazio a un temporaneo miglioramento e ad una breve fase di stabilità atmosferica, un'altra perturbazione abbraccia l'Italia da Nord a Sud a partire da giovedì 12 settembre.

La nuova e altrettanto intensa perturbazione - ovvero la numero 4 del mese - di origine nord atlantica si sta avvicinando alle Alpi e determinerà un progressivo incremento dell’instabilità. Il maltempo colpirà la nostra Penisola soprattutto tra giovedì 12 e venerdì 13 con un altro carico di ingenti precipitazioni, anche sotto forma di forti temporali e con possibili nubifragi, insieme ad un marcato calo delle temperature. Cosa significa? Che entro la fine di venerdì 13 settembre 2024 avremo in molte regioni un clima autunnale, con temperature di diversi gradi sotto la media.

Le previsioni nel dettaglio

Nella giornata di giovedì 12 settembre avremo tempo instabile o perturbato sin dal mattino, con piogge, rovesci e temporali sparsi,

Lombardia orientale,

regioni di Nord-Est,

Levante ligure,

regioni centrali tirreniche,

Umbria

Sardegna,

medio Adriatico, con una parziale estensione nel pomeriggio

La neve è attesa oltre 1700-1900 metri sulle Alpi orientali.

In generale si potranno verificare fenomeni localmente intensi, con possibili nubifragi, colpi di vento e grandinate. In serata le precipitazioni raggiungono anche la Campania. Tempo in prevalenza asciutto e con alcune schiarite al Nord-Ovest.

Venerdì 13 settembre 2024 vedrà ancora all’azione un attivo vortice depressionario centrato in prossimità delle regioni nord-orientali ed associato a una massa d’aria decisamente fresca per la stagione. Le temperature massime scenderanno fino a 4-6 gradi sotto le medie stagionali al Centro- Nord, in particolare tra i 15 e 21 gradi al Nord e tra i 18 e 23-24 al Centro e in Sardegna. Al Sud e in Sicilia avremo ancora punte di 30-32 gradi.

In generale il rischio di locali piogge e rovesci o isolati temporali sarà maggiore sull’Adriatico, in Emilia, nelle regioni centrali e tra Campania e Calabria tirrenica.

Quando terminerà l'ondata di maltempo? Dalla giornata di sabato l’area depressionaria comincerà a muoversi verso la penisola balcanica favorendo un miglioramento del tempo con schiarite via via più diffuse.