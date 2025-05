Maltempo in Spagna: tromba marina davanti alla costa di Oliva - Video

Foto di repertorio

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nelle scorse ore la Spagna. Nella giornata di ieri, mercoledì 14 maggio 2025, si è inoltre formata una enorme tromba marina nella città di Oliva. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo evento estremo e i danni causati dal vortice.

Maltempo Spagna: tromba marina a Oliva

Al largo della costa di Oliva, nella comunità autonoma Valenciana, in Spagna, nella giornata di ieri si è formata una grande tromba marina. Il vortice, di grandi dimensioni, visibile anche a distanza di diversi chilometri, è stato avvistato e registrato con i cellulari da diverse persone che si trovavano proprio sulla zona costiera.

Stando alle dichiarazioni di José Ángel Núñez, responsabile del Dipartimento di climatologia dell’AEMET nella Comunità Valenciana, durante la giornata di mercoledì 14 maggio 2025, in Spagna si è verificata una importante "instabilità" nell’area. "Piove con temporali a La Safor".

L'esperto ha inoltre dichiarato che "Le trombe marine hanno vita breve e di solito non toccano terra. Se lo fanno, hanno un’altezza di qualche centinaio di metri, ma poi si dissipano. Solitamente avvengono al mattino presto, quando avviene la convergenza delle brezze, provenienti dal vento di Levante e dal mare verso terra". La tromba marina di ieri infatti, non ha toccato la terraferma e quindi non ha causato alcun danno alle persone e alle cose. Spettacolari sono però le immagini pubblicate in rete da diversi utenti che hanno filmato la tromba marina.



Nessun danno o incidente grave causato dal maltempo in Spagna

Prima del verificarsi della tromba marina, l'Agenzia Statale di Meteorologia spagnola "AEMET" aveva emesso un’allerta meteo di tipologia "gialla" che riguardava tutta la zona che interessa la costa settentrionale di Alicante. L'ente inoltre aveva segnalato la possibile presenza durante la giornata di forti piogge lungo la costa meridionale di Valencia, precisamente nella regione di La Safor.

A Oliva, in un’ora, tra le 9 e le 10 del mattino, sono caduti ben oltre 52mm di acqua piovana. Il nubifragio che colpito la città spagnola è stato caratterizzato anche dalla presenza di chicchi di grandine. In pochi istanti le strade e le piazze della cittadina della Spagna si sono ricoperte di acqua. Per fortuna il maltempo non ha causato gravi incidenti.