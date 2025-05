Meteo, il vortice Ines in arrivo sull'Italia: ecco dove e quando

L'Italia è alle prese con una nuova forte perturbazione, la n. 4 del mese di maggio, che ha riportato il maltempo al Sud e Isole e in buona parte del Centro con piogge e temporali e rischio di criticità.

Maltempo in Italia: tornano piogge e freddo

La perturbazione numero 4 di maggio ha raggiunto l’Italia con l'arrivo di piogge diffuse, anche di forte intensità, in buona parte del Centro-Sud e Isole. Questa perturbazione sarà accompagnata anche un attivo vortice depressionario che si intensificherà nell’attraversare le acque del Mediterraneo Centrale alimentando venti burrascosi e piogge molto intense all’estremo Sud dove scatta il rischio di violenti nubifragi e grandinate.

Non solo è previsto anche l'arrivo di un fronte freddo in discesa dalla Scandinavia accompagnato dalla perturbazione numero 5 del mese diretto verso i Balcani che favorirà fenomeni temporaleschi nelle regioni di Nord-Est, ma anche Nord-Ovest. Tutto è destinato a cambiare nel fine settimana con un generale miglioramento del tempo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 15 maggio 2025: bel tempo soleggiato al Nord, Toscana, Umbria e Marche, ma nel pomeriggio nuvole in aumento in Emilia Romagna e Lombardia. Nuvole nel resto del Paese con piogge diffuse su Sicilia, Calabria, Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Basilicata, Puglia, Campania, Basso Lazio, Abruzzo e Molise. In leggero aumento le temperature massime al Centro-Nord.

Nella giornata di venerdì 16 maggio 2025 ancora maltempo e temporali nelle regioni del Sud, in Sicilia, in Abruzzo, Molise e Piemonte occidentale. Con il passare delle ore il maltempo raggiungerà anche i settori centro-meridionali di Lazio e Sardegna e in serata anche Calabria, Sicilia ionica e basso Lazio. In aumento le temperature massime.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo

Le previsioni meteo in vista del weekend del 17-18 maggio 2025 delineano un clima stabile sull'Italia. Il passaggio del vortice Ines tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio è destinato a lasciare il nostro Paese con qualche veloce strascico solo tra Calabria e Sicilia lasciando spazio al ritorno del bel tempo con sole.

Sabato 17 maggio 2025 qualche residua piogge su Calabria e Sicilia, ma il clima è destinato a migliorare dal pomeriggio. Schiarite nel resto del Paese, mentre nel pomeriggio è previsto un annuvolamento con il rischio di qualche debole rovesci su Alpi orientali, Orobie, rilievi piemontesi occidentali, Cuneese, Appennino ligure e tosco-emiliano e Sardegna orientale. In crescita le temperature, anche se i valori saranno ancora sotto la media con massime comprese tra i 18-23°.

Domenica 18 maggio 2025 torna il bel tempo da Nord a Sud ad esclusione del rischio di qualche temporali sul Triveneto, comprese le pianure e coste delle Venezie e nelle zone interne del Centro. In nottata clima instabile in Emilia, pianura lombarda e piemontese. In aumento le temperature meteo.

Le previsioni meteo per la prossima settimana delineano giornate instabili e variabili al Nord e in parte anche nelle regioni del Centro con fenomeni intensi su Umbria e Marche. Bel tempo soleggiato al Sud e Isole dove è previsto anche un aumento delle temperature. L’evoluzione successiva vedrebbe l’Italia coinvolta da un flusso umido sud-occidentale complice l'arrivo di un vortice centrato sulla Francia meridionale che porterà nuovi sistemi perturbati nelle regioni del Centro-Nord.