Piogge e rovesci in Italia: ondata di maltempo spegne l'estate africana. Le regioni più a rischio

Il maltempo è il protagonista indiscusso di fine estate in Italia. Dopo il dominio incontrastato del caldo e dell'afa con temperature bollenti, la nostra penisola ha detto addio all'anticiclone africano rimpiazzato dalla prima ondata di maltempo della stagione autunno-inverno 2023-2024. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, stop al caldo africano in Italia: arriva maltempo e massa d'aria fredda

Ultimi scampoli di estate e caldo africano in Italia. L'arrivo del maltempo ha letteralmente spento la fiammata africana lasciando spazio all'arrivo di una massa d'aria più fredda di origine nord atlantica. L'ondata di maltempo ha inizialmente interessato le regioni del Nord con piogge e rovesci, anche localmente intensi sotto forma di nubifragi e grandinate, per poi scivolare verso il Sud. Non solo, nei pressi del Mar Ligure si è formato un vortice ciclonico complice l'arrivo dell'aria fredda e un’intensa ventilazione. In brusco calo le temperature con una differenza di anche 10-15° in meno rispetto a pochi giorni fa. Non si escludono violenti episodi associati al maltempo come piogge, rovesci intensi, grandinate e nubifragi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 29 agosto: tempo in miglioramento dalle prime ore del mattino nelle regioni di Nord-Ovest, mentre persistono annuvolamenti e qualche possibile rovescio nei settori orientali di Liguria e Lombardia. Nel resto d'Italia clima instabile e variabile con il rischio di fenomeni temporaleschi anche intensi. Le temperature in calo sia nei valori massimi che minimi.

La tendenza meteo: le previsioni di fine agosto e inizi di settembre

Per mercoledì 30 agosto ancora clima instabile e variabile in buona parte del paese. Non si esclude il rischio piogge e rovesci in Emilia Romagna, lungo l'Appennino emiliano, nelle regioni centrali, ma anche in Lombardia e nelle regioni di Nord-Est, l’Appennino meridionale e Campania. Il clima in miglioramento nelle regioni di Nord-Ovest con le temperature in aumento nelle regioni settentrionale e in diminuzione nel resto del paese. L'ondata di maltempo comincerà ad attenuarsi proprio da mercoledì 30 agosto lasciando spazio ad un clima stabile che ci accompagnerà per tutto il fine settimana.

Da giovedì 31 agosto clima stabile in buona parte del paese ad eccezione della zona compresa tra Calabria e Sicilia dove si profila il rischio di temporali. In rialzo anche le temperature che torneranno verso valori più alti, ma inferiori alla media del periodo. Il mese di settembre inizia con delle condizioni climatiche stabili e bel tempo: sole e temperature in aumento lungo tutto lo stivale con i valori che non supereranno i 30°. Ancora incerta la tendenza meteo della prima settimana di settembre, anche se le previsioni non escludono una possibile nuova intensificazione del caldo.