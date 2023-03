Piemonte: numerosi danni a causa del forte vento, c'è anche una vittima

In Piemonte si contano i danni, purtroppo numerosi e ingenti, a causa del forte vento. E, tra cadute di alberi, blackout, tetti e oggetti divelti, incendi, si conta anche una vittima. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore nella Regione dove le raffiche di Foehn sono arrivate a raggiungere in montagna i 180km/h, mentre in pianura gli 80km/h.

Piemonte: forti raffiche di vento e ingenti danni

Nelle ultime ore forti venti di Foehn hanno spazzato diverse aree del Nordovest e in modo particolare hanno colpito soprattutto la Valle d'Aosta e il Piemonte. E' in quest'ultima regione che si contano i danni maggiori. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 70-80km/h in Val d'Ossola e nel Canavese ma soprattutto sulla Val di Susa. Qui si sono raggiunti picchi di 90km/h. Nella città di Torino, invece, le raffiche hanno raggiunto i 70km/h con danni sia in città che in provincia. Alberi pericolanti, strutture divelte e incendi di sterpaglie, ad esempio, sono stati segnalati soprattutto nella zona a sud della città, tra Moncalieri, Pecetto, Pino Torinese, Stupinigi.

Danni anche nel Cuneese. In val Maira è stata scoperchiato parte del tetto di una palazzina Enel in località Ponte Marmora.

Dopo 24 ore di lavoro, più di 70 gli interventi svolti dai #vigilidelfuoco per i danni causati dalle forti raffiche di vento che hanno colpito la provincia di #Torino: concluse stamattina le ultime rimozioni di alberi caduti e la messa in sicurezza di tetti divelti #11marzo pic.twitter.com/NBm3pNZOpn — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 11, 2023

I numerosi alberi abbattuti un po' ovunque a causa del forte vento sono piombati su palazzi, auto e strade causando numerosi danni alle case e alle macchine, ma riuscendo anche a interrompere la viabilità e a mandare il traffico in tilt. Numerosi anche i pali dei cartelli stradali e dei semafori che non hanno retto alle forti raffiche e sono piombati al suolo causando numerosi disagi.

Sempre a causa del vento, infine, si è esteso un incendio nella zona del poligono di Vauda Canavese. Grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco le fiamme sono state tenute lontano dalle case.

Purtroppo c'è stata anche una vittima nel comune di Revigliasco d'Asti. Qui un operaio è stato travolto dall'albero che stava tagliando in presenza del forte vento.

Trasporti interrotti: disagi per i viaggiatori

A Torino il forte vento ha inoltre fatto sì che venisse chiusa la fermata della metropolitana Paradiso perché è stata divelta la copertura di una delle fermate. Come se non bastasse le raffiche hanno causato, infine, danni anche alla fibra ottica che corre lungo i binari. E' stato necessario l'intervento dei tecnici di Rfi e la circolazione sulla tratta Torino-Fossano è stata rallentata.