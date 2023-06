Piante, come organizzare il giardino prima di partire per le vacanze

Ogni anno sono in molti quelli che, prima di partire per le vacanze, hanno il problema del non sapere come fare a tenere in vita le piante del proprio giardino durante la loro assenza. Ecco alcuni consigli utili per organizzare il giardino prima di andare in vacanza.

Innaffiare le piante del giardino mentre si è in vacanza fuori casa

Succede sempre così, si è pronti per godersi del meritato riposo andando a trascorrere qualche giorno fuori casa in vacanza, magari in un posto esotico, ed ecco che arriva il preoccupante interrogativo: e le piante? Esatto, chi pensa alle nostre piante mentre siamo in vacanza? Alcuni di noi si affidano a un vicino di fiducia o a un parente che non abita lontano dalla nostra casa, ma chi non ha questa fortuna come fa a non rinunciare alla vacanza senza sacrificare la salute delle proprie piante?

Organizzare il tuo giardino prima di partire per le vacanze è importante per assicurarti che le tue piante ricevano l'adeguata irrigazione e cura durante la tua assenza. Ecco dunque alcuni pratici suggerimenti su come farlo, così da partire senza patemi d'animo durante il viaggio.

I consigli per tenere in vita le proprie piante mentre si è in vacanza

Innanzitutto pianifica in anticipo: fai una lista delle tue piante e delle loro esigenze di irrigazione. Alcune piante richiedono più acqua di altre, quindi assicurati di considerare le esigenze specifiche di ciascuna pianta. Dopodiché dotati di un sistema di irrigazione automatico: investi una piccola somma per questa comoda soluzione. Ci sono diversi tipi di sistemi disponibili, come irrigatori a goccia, sprinkler o sistemi di irrigazione a tempo programmato. Scegli il sistema che meglio si adatta alle tue esigenze e installalo prima di partire.

Controlla le previsioni del tempo: prima di partire, controlla sempre il meteo dal nostro sito meteo.it per assicurarti che non ci siano piogge previste durante la tua assenza. Se sono previste piogge abbondanti, potresti non dover fare nulla per l'irrigazione. Rimuovi le piante delicate: se hai piante delicate o sensibili all'acqua, considera di rimuoverle temporaneamente dal giardino durante la tua assenza. Mettile in un'area ombreggiata e ricorda di innaffiarle adeguatamente prima di partire.

Mulching: applica uno strato di pacciame intorno alle piante per trattenere l'umidità nel terreno. Il pacciame aiuta a ridurre l'evaporazione dell'acqua e mantiene il terreno umido più a lungo. Raggruppa le piante con esigenze simili: organizza le tue piante in gruppi in base alle loro esigenze di irrigazione. In questo modo puoi regolare il sistema di irrigazione per ciascun gruppo in modo più efficiente.

Prova le bottiglie d'acqua autonome: se non hai un sistema di irrigazione automatico, puoi utilizzare le bottiglie d'acqua autonome. Riempi le bottiglie d'acqua e praticagli dei piccoli fori sul tappo. Poi infilale nel terreno vicino alle radici delle piante. L'acqua verrà rilasciata gradualmente nel terreno, mantenendo le piante idratate. Infine innaffia abbondantemente prima di partire: assicurati di innaffiare abbondantemente tutte le piante prima del viaggio. In questo modo avranno una buona quantità d'acqua a disposizione prima che tu parta.

Seguendo questi suggerimenti, puoi organizzare il tuo giardino in modo da garantire un'adeguata irrigazione durante la tua assenza e assicurarti che le tue piante sopravvivano senza problemi.