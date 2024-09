I pesci rossi hanno davvero una memoria di 3 secondi? La smentita dalla ricerca di un team di scienziati canadesi

Uno studio smentisce clamorosamente la credenza popolare sulla memoria dei pesci rossi. Il pesce d'acqua dolce, appartenente alla famiglia dei Cyprinidae, non ha una memoria di soli tre secondi, anzi è capace di comportamenti complessi ed articolati. Ecco cosa ha rivelato una ricerca in Canada.

I pesci rossi non hanno una memoria di soli 3 secondi

I pesci rossi hanno cervelli relativamente piccoli rispetto alla maggior parte degli altri animali vertebrati e questo spesso è stato associato ad un livello di intelligenza presumibilmente basso. Tuttavia una ricerca condotta da scienziati canadesi ha smentito questa credenza popolare. Nonostante le differenze nelle dimensioni e nella forma del cervello, è stato scientificamente dimostrato che i pesci hanno memorie che durano mesi e c'è chi parla anche di anni.

La ricerca di un team di scienziati canadesi su alcuni pesci rossi che si trovano spesso negli acquari hanno addestrato i pesci a entrare in una zona specifica dell'acquario per ricevere una ricompensa in cibo. Ogni sessione di addestramento durava venti minuti e i pesci venivano addestrati per tre giorni. Dopo tre giorni, non venivano addestrati per altri dodici giorni. Venivano quindi reintrodotti nell'acquario di addestramento e i loro movimenti venivano monitorati.

La ricerca degli scienziati canadesi sulla memoria dei pesci rossi

La ricerca ha così dimostrato che i singoli pesci rossi hanno non solo la capacità di ricordare, ma anche creare relazioni e distinguere tra individui. Una bella scoperta che ha così constatato come i pesci rossi hanno non solo una memoria piuttosto impressionante, ma sono anche in grado di ricordare in quale punto della vasca vengono solitamente nutriti, possono correlare una particolare azione a una ricompensa, possono sfuggire alle reti e orientarsi nei labirinti e ricordare altri pesci rossi, anche dopo lunghi periodi di separazione.