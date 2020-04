Pasqua con tanto sole, qualche nube in più a Pasquetta

L’alta pressione ci accompagnerà, molto probabilmente, per tutta questa nuova settimana, garantendo, almeno fino a Pasqua, prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con le temperature che, in graduale aumento, nella seconda parte della settimana raggiungeranno valori tipici di primavera inoltrata; in diverse località ci si avvicinerà ai 25 gradi. In questo inizio di settimana ritroveremo ancora un po’ di nuvolosità all’estremo Sud parzialmente esposto a correnti umide e localmente instabili attivate dall’area depressionaria che insisterà sul Mediterraneo Orientale: tra Calabria e Sicilia ritroveremo le poche piogge previste sull’Italia nei prossimi giorni.



Le previsioni per le prossime ore.

Nella giornata di mercoledì avremo tempo soleggiato in tutte le regioni, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne del Lazio, sull’Appennino meridionale e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti in generale di debole intensità. Mare ancora un po’ mosso tra il Canale d’Otranto e lo Ionio. Temperature senza variazioni di rilievo, al più in lieve crescita. Al Centro-Nord punte di 22-23 gradi. Prosegue anche nella seconda parte della settimana il dominio di un campo di alta pressione associato, tra l’altro, ad aria progressivamente più mite con temperature sopra le medie stagionali, soprattutto al Centro-Nord, con locali punte che, specialmente verso la fine della settimana, cominceranno ad avvicinarsi ai 25 gradi. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate da Nord a Sud, con pochi annuvolamenti innocui possibili intorno ai monti, più probabili in Sardegna, sull’Appennino meridionale e sulle Alpi centro-orientali. Domenica, giornata di Pasqua, si potrebbe affacciare qualche velatura in più, primo segnale di un parziale indebolimento dell’alta pressione nei primi giorni della prossima settimana. Pasquetta (lunedì) potrebbe vedere un po’ più di nuvole, ma sempre in un contesto di tempo asciutto e clima mite. Per tutti i dettagli seguiteci nei prossimi aggiornamenti.