Pasqua 2024, ecco alcune delle mete più gettonate

Quali saranno le destinazioni più gettonate per le vacanze di Pasqua 2024? Il lungo weekend pasquale vedrà Spagna, Regno Unito e Francia tra le mete straniere preferite, stando a quanto riportato dalla piattaforma Skyscanner che ha analizzato le tendenze di viaggio degli italiani in partenza dalle principali città, tra cui Milano, Roma, Napoli e Bologna.

Vacanze di Pasqua 2024, dove andranno gli italiani?

Cresce l'attesa per le vacanze pasquali 2024, e mentre molti stanno preparando le valigie pronti a mettersi in viaggio, il sito specializzato nella comparazione dei voli Skyskanner ha analizzato i dati di ricerca degli italiani in partenza dalle principali città. Dove si recheranno i connazionali che si apprestano a varcare i confini? Mentre coloro che rimarranno in Italia si muoveranno prevalentemente in auto e in treno, la piattaforma ci svela quali sono i voli più prenotati.

Spagna meta preferita dagli italiani nelle vacanze di Pasqua 2024

Madrid

Tra le mete estere preferite spicca la Spagna, da sempre una delle mete turistiche preferite dagli italiani. Le sue bellissime città d'arte attirano ogni anno molti visitatori, grazie a quell'intreccio spettacolare tra meraviglie architettoniche, arte, e cultura che convivono in località come Madrid, Barcellona, Granada e Siviglia. Se di giorno è possibile dedicarsi alla scoperta di quel mix tra storia e modernità che si sprigiona dalle principali città spagnole, come la capitale della Catalogna, dall'altro la destinazione iberica offre una ricca movida, che prende il via al calar del sole.

Il periodo pasquale è poi perfetto per chi vuole concedersi un piccolo break in spiaggia come "assaggio" della prossima stagione estiva. Le temperature miti renderanno particolarmente piacevole una giornata trascorsa a crogiolarsi sotto il sole di Valencia.

Pasqua 2024, molti italiani scelgono la Francia

Parigi

Al secondo posto nelle scelte degli italiani per le vacanze pasquali spicca la Francia. Il Paese d'Oltralpe è una delle mete preferite per una vacanza breve, come quella di Pasqua e Pasquetta che consentirà a molti connazionali di organizzare un soggiorno di tre giorni.

La vicinanza e la bellezza delle città francesi hanno sempre rappresentato un binomio ideale per coloro che vogliono "staccare la spina" per pochi giorni, e non c'è da stupirsi che siano in molti a programmare un soggiorno a Parigi, sui Castelli della Loira o a Nizza, luogo iconico della Costa Azzurra.

Il Regno Unito occupa il terzo posto nella classifica Skyskanner

Al terzo gradino del podio troviamo il Regno Unito. Sebbene l'uscita dall'Unione Europea - comunemente nota come Brexit - abbia reso un po' più complicato organizzare un viaggio nel Regno Unito, a causa della necessità di avere il passaporto, sono tantissimi gli italiani pronti a fare questo piccolo "sacrificio" pur di non dover rinunciare alle bellezze di città come Londra.

La primavera è poi il periodo migliore per recarsi in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Le temperature miti e il costo degli alloggi - più basso rispetto ai prezzi praticati in estate - consentono di avere proposte per una vacanza di Pasqua in Regno Unito particolarmente allettanti.

Stando a quanto riportato da Skyscanner sarebbero soprattutto i turisti in partenza da Milano a scegliere questo Paese per le proprie vacanze pasquali.