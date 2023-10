Parigi invasa dalle cimici: scatta l'allarme su treni e metro. Governo francese preoccupato per turismo

La città di Parigi invasa dalla cimici. Paura e preoccupazione tra i francesi e il governo per la diffusione di questi insetti che, nelle ultime settimane, sono aumentati nelle città francesi scatenando una vera e propria psicosi generale. La situazione.

Cimici a Parigi: cosa sono e perché si stanno diffondendo

E' scattato l'allarme cimici nella Ville Lumière. Parigi, la città dell'amore, si è trasformata nelle ultime settimane nella città delle cimici, vista la presenza massiccia di questi insetti. Cosa sta succedendo? Da diversi giorni i parigini pubblicano sui social foto e video di cimici presenti non solo nelle camere da letto, ma anche all'interno dei convoglio della metropolitana, dei treni e in alcuni casi anche nelle poltrone dei cinema. Parigi è infestata dalle cimici al punto che è scattata una vera e propria psicosi generalmente alimentata anche dall’allarme dell’Anses sulla salute pubblica. La presenza di questi insetti non giova alla bellezza di questa città e preoccupa seriamente il governo francese in vista anche delle prossime Olimpiadi estive.

Ma cosa sono le cimici? Si tratta di insetti infestanti lunghi circa 5 millimetri e molto insidiosi. Non sono insetti portatori di malattie, ma possono provocare arrossamenti cutanei e in rarissimi casi anche delle reazioni allergiche. Questi insetti si nutrono di sangue e si muovono strisciando e sono chiamate "cimici da letto", in francese punaises de lit, perché prediligono posti caldi dove persiste una temperatura tra i 20 e 30°. Una cimice donna ha una vita di circa 9 mesi e può deporre fino a 500 uova che, nel giro di 6/8 settimane, diventano cimici adulte.

Allarme cimici a Parigi: il governo preoccupato per turismo ed Olimpiadi

La presenza delle cimici a Parigi non è correlato all'igiene, ma stando a quanto rivelato dall'Anses la diffusione è causata dall'eliminazione dal commercio del Ddt, la resistenza agli insetticidi e il turismo. Sta di fatto che la situazione ha fatto scattare l'allarme del governo francese alle prese con una serie di operazioni di disinfestazione prima che la situazione possa diventare una emergenza nazionale. Per il governo francese è importante debellarle al più presto con operazioni di disinfestazione di tutte le aree pubbliche e non.

L'allarme delle cimici, infatti, sta provocando anche un grande danno all'immagine della città di Parigi con possibili ripercussioni sia sul turismo che per le prossime Olimpiadi estive in programma a luglio 2024.