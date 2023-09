Parata di asteroidi "in transito" vicino alla Terra questa settimana (uno grande come una casa): ecco quando

Una vera e propria parata di asteroidi in questa settimana "transita" vicino al nostro Pianeta. Si tratta di 5 sassi spaziali, di cui tre di dimensioni notevoli. Fortunatamente nessuno di questi rappresenterà un pericolo per il Pianeta.

Nasa, 5 asteroidi in transito vicino alla Terra

A rendere nota la notizia dei 5 asteroidi è stato l'Asteroid Watch della Nasa. Stando a quanto riportato dal dipartimento dell'agenzia governativa americana il primo dei cinque sassi spaziali è passato ieri - mercoledì 6 settembre - mentre gli altri 4 sono attesi nei prossimi giorni. Si tratta di asteroidi di dimensioni notevoli: uno ha le dimensioni di una casa, uno di un autobus e tre quelle di un aereo.

L'asteroide denominato JA5 - passato a 3.17 milioni di miglia dal nostro Pianeta ieri - ha un'altezza di circa 18 metri. Per l'8 settembre sono attesi altri due asteroidi - QC5 e GE - che sfrecceranno rispettivamente a 2.53 e a 3.56 milioni di miglia dal Pianeta. Il primo può essere paragonato alle dimensioni di un aereo - con i suoi 26 metri di altezza - mentre il secondo ha le dimensioni di un autobus alto 8 metri.

A chiudere la "parata" saranno invece QF6 e QE8, che passeranno rispettivamente a 1.65 milioni di miglia e 945.000 miglia dalla Terra - il 10 settembre. Anche in questo caso si tratterà di sassi spaziali delle dimensioni di un aereo: QF6 è infatti largo poco più di 20 metri e QE8 quasi 52.

Nasa rassicura "nessun pericolo per la Terra"

Il National Aeronautics and Space Administration rassicura affermando gli asteroidi non rappresentano nessuna minaccia per il nostro Pianeta. L'asteroide che passerà più "vicino" alla Terra resterà comunque a 945.000 miglia - ovvero una distanza 4 volte superiore a quella media tra la Terra e la Luna (che è di circa 239.000 miglia).

Sebbene per le loro dimensioni alcuni dei 5 sassi spaziali potrebbero rientrare tra gli asteroidi potenzialmente pericolosi, la distanza alla quale passeranno dal nostro Pianeta è tale da non destare nessuna preoccupazione.