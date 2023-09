Pannelli solari alle isole Svalbard, l’esperimento per spingere la transizione energetica. VIDEO

La Norvegia ha deciso di installare una serie di pannelli solari alle isole Svalbard. Si tratta, riporta Euronews, dell’installazione più a nord di questi strumenti: l’arcipelago, che dista circa 1.300 chilometri dal Polo Nord, è immerso nel buio da ottobre a febbraio. E nonostante l’inverno polare non porti luce diretta del sole per diversi mesi, si è proceduto a installare 360 pannelli solari disposti su 6 file. L’impianto dovrebbe servire a fornire energia elettrica a una vecchia stazione radio, adesso riconvertita in un centro turistico. “È la prima volta che si tenta una simile installazione nell’Artico”, ha detto Mons Ole Sellevold, della società energetica pubblica, all’Afp.

I pannelli solari nel Circolo polare artico

I pannelli solari beneficeranno poi della lunga estate polare, passando diversi mesi con un’esposizione solare pressoché continua. È però impossibile per loro sostituire completamente l’approvvigionamento energetico tramite generatori diesel, proprio perché in inverno non c’è quasi esposizione solare. I pannelli, comunque, dovrebbero coprire circa il 50% del fabbisogno energetico della struttura e diminuire così le emissioni nocive per l’ambiente. Il progetto è considerato un esperimento per valutare la possibilità che gli insediamenti umani isolati nell’Artico possano partecipare alla transizione energetica, quantomeno diminuendo la loro dipendenza da combustibili fossili. E per superare l’ostacolo del buio invernale, si sta studiando la possibilità di installare turbine eoliche.