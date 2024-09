Palla di fuoco nel cielo delle Filippine: è l'asteroide 2024 RW1 che è bruciato nell'atmosfera

Una palla di fuoco ha solcato il cielo delle Filippine. Di cosa si trattava? Dell'asteroide 2024 RW1 che è bruciato in atmosfera e che era stato scoperto di recente. Il piccolo asteroide non era una minaccia per la Terra e ha creato uno spettacolo davvero affascinante per tutti gli appassionati e per i curiosi.

Palla di fuoco nel cielo delle Filippine: l'asteroide 2024 RW1 è bruciato

Una palla di fuoco ha destato la popolazione delle Filippine che si è ritrovata a osservarla affascinata dallo spettacolo naturale mentre illuminava il cielo. L'asteroide 2024 RW1, scoperto poco prima, è esploso entrando nell'atmosfera nel nord delle Filippine a una velocità di circa 20,8 chilometri al secondo. Secondo i dati raccolti dall'Agenzia Spaziale Europea l'asteroide ha impattato contro l'atmosfera terrestre a una velocità di 17,6 chilometri al secondo, pari a oltre 63.000 chilometri orari, ha generato un forte bagliore che ha illuminato le nuvole dando vita anche a una piccola coda, prima dell'impatto finale.

Poco dopo la mezzanotte, secondo i dati dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), la palla di fuoco, ovvero il piccolo asteroide 2024 RW1 è stato avvistato in diversi punti delle Filippine nonostante l'arrivo di una tempesta tropicale. Lo spettacolo ha emozionato tutti quelli che hanno avuto modo di ammirarlo. Il cielo si è colorato di verde e l'oggetto luminoso, che misurava circa 1 metro, ha solcato il cielo per poi disintegrarsi sopra l'isola di Luzon.

Cosa sappiamo dell'asteroide 2024 RW1?

L'asteroide 2024 RW1 era un asteroide proveniente dalla fascia principale degli asteroidi ed era stato localizzato nelle prime ore dello scorso 4 settembre dal Mt. Lemmon Survey (G96), ovvero un progetto di ricerca gestito dagli esperti del Lunar and Planetary Laboratory dell'Università dell'Arizona e dedicato proprio alla ricerca degli oggetti che si avvicinano alla Terra.