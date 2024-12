Orto a dicembre 2024: ecco quali sono i lavori da fare? L'elenco

Quali sono i lavori da fare nell'orto nel mese di dicembre 2024? In questo mese in cui le condizioni meteo potrebbero sembrare avverse, è bene preparare il terreno per la semina futura ed iniziare a pianificare il calendario dei lavori da fare andando a scegliere anche frutta e verdura che si vorrà coltivare nel nuovo anno. Non bisogna pensare, però, che l'orto non possa offrire primizie anche a dicembre. L'unico problema è quello di riuscire a raccogliere i frutti prima dell'arrivo di dannose gelate.

Orto a dicembre 2024: cosa fare?

Cosa fare nell'orto a dicembre 2024? In primis si può seminare prodotti ad hoc da raccogliere nei mesi successivi, facendo ben attenzione alle gelate. Ecco perché gli esperti consigliano di riparare le proprie piantine e seminare in cassoni o tunnel, soprattutto se nel posto in cui si vive la colonnina di mercurio è solita scendere sotto lo zero e le gelate sono all'ordine del giorno. Cosa seminare a dicembre nell'orto? Si può pensare, ovviamente se piacciono, di piantare: ravanelli, da mangiare in pinzimonio, ma anche melanzane, cicoria, lattuga e radicchio. Oltre a loro anche: piselli, agli, asparagi, spinaci, carote e prezzemolo.

Oltre a seminare si possono anche raccogliere i frutti di quanto si è seminato nei mesi precedenti. In questo periodo crescono soprattutto: il cavolo nero, broccoli, carciofi, carote, cavolfiori, finocchi e scarola. Vi sono anche: la rucola e le erbe aromatiche quali: rosmarino, origano, salvia e prezzemolo.

Come proteggere le piante nell'orto a dicembre 2024?

Come evitare che le gelate vanifichino il raccolto dell'orto a dicembre 2024? Le piante più sensibili al freddo vanno protette nel migliore dei modi. Bisogna sempre controllare il meteo ed evitare di incappare in gelate capaci di vanificare tutto il lavoro fatto con tanta attenzione e amore.

Gli esperti consigliano di utilizzare: teli invernali o agri-tessuti. Si possono anche creare piccole serre o tunnel. Le piante in vaso, invece, possono essere spostate nei luoghi più riparati. I vasi solitamente vengo avvolti da materiali isolanti che tengono al caldo il tutto e riparano dal gelo.