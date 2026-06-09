Orso marsicano avvistato a Castel di Sangro: bagno nel fiume e passeggiata in paese

Si torna a parlare di orsi nel centro di Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila. Negli ultimi giorni, infatti, un esemplare di orso bruno marsicano si è spinto fino al centro città. Il motivo? Un refrigerante bagno prima di tornare in montagna!

Orso bruno marsicano si fa il bagno a Castel di Sangro: le foto

Gli abitanti di Castel di Sangro, comune italiano della provincia dell'Aquila, in Abruzzo, si sono svegliati in un modo del tutto originale. Intorno alle 7 del mattino, infatti, un orso bruno marsicano è stato avvistato in pieno centro intento a farsi un bagno nelle acque del fiume Zittola.

Non solo, dopo essersi rinfrescato l'esemplare, appartenente a una specie protetta, ha proseguito la sua passeggiata spingendosi fino alla stazione ferroviaria della Sangritana prima di far ritorno verso le montagne.

In tantissimi hanno immortalato l'orso bruno marsicano intento a rinfrescarsi nelle acque del fiume Zittola con tanto di foto e video pubblicate sui social. Un momento di sano relax per il plantigrado che, come si evince anche dai video pubblicati sui social, era molto tranquillo. Una volta terminato il bagno ha fatto un breve giro per le strade delle città prima di tornare a "casa".

I clienti del bar della stazione Sangritana di Castel di Sangro hanno vissuto una mattinata insolita quando un giovane orso bruno marsicano è comparso in città intorno alle 7. Secondo gli esperti, potrebbe trattarsi di un cucciolo dell’orsa Bambina, nota nella zona per i suoi… pic.twitter.com/WSucs1koDn — La Stampa (@LaStampa) June 8, 2026

Orso bruno marsicano è il figlio di Orsa Bambina? Il parere degli esperti

Secondo gli esperti che hanno studiato i video e le foto pubblicate sui social, l'orso bruno marsicano ripreso per le strade di Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila potrebbe essere uno dei cuccioli di Orsa Bambina, un plantigrado già noto nella zona dell’Appennino centrale per i suoi continui spostamenti nei territori comunali di Roccaraso e Castel di Sangro.

Parliamo di una specie protetta di orso bruno marsicano di cui dovrebbero ancora esserci circa 50 esemplari. Per questo motivo l'avvistamento degli ultimi giorni in pieno centro cittadini rappresenta un evento assolutamente unico.