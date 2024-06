Orso in strada in Trentino durante la festa di paese - Video

Avvistato un orso in Trentino durante la festa di paese a Malé, capoluogo della Comunità della Valle di Sole. L'avvistamento è stato ripreso e pubblicato sui social con la denuncia da parte del consigliere provinciale Claudio Cia.

Trentino, orsi in strada a Malé: il video

In Trentino nella Val di Sole è stato avvistato un orso aggirarsi, indisturbato, tra le stradine del centro storico durante i festeggiamenti del santo patrono. Nonostante la musica e la confusione, l'orso è apparso disorientato e intento a procacciarsi del cibo tra le strade del comune del Trentino. Il consigliere provinciale Claudio Cia sui social ha pubblicato un video scrivendo: "Questa notte, verso le 2, un orso si aggirava nel centro abitato di Malé (Trento), mentre il paese era in festa. C’era vita ovunque: musica dal vivo, bancarelle e tanti ragazzi per le strade. Ditelo agli animalisti da salotto: fuori dal suo habitat, l’orso è un pericolo, una potenza letale. Sotto la pelliccia morbida e il musetto simpatico, l’orso rimane un predatore feroce".

Il post di denuncia del consigliere provinciale ha fatto notizia, ma in tantissimi hanno sottolineato che la colpa non è degli animalisti che sono i primi a non volere che un esemplare della specie degli ursidi si aggiri da solo nelle stradine di un paese. La colpa in realtà sarebbe di chi dovrebbe impedire che accadano eventi di questo tipo.

Malé, richiesta di interventi urgenti dopo l'avvistamento dell'orso

Sta di fatto che, dopo l'avvistamento dell'orso per le vie di Malé, il comune ha richiesto immediatamente interventi urgenti al fine di evitare per il futuro accadimenti dolorosi e drammatici come quello dello scorso anno che è costato la vita del giovane 23enne Andrea Papi aggredito a morte da un orso proprio nei boschi della Val di Sole, in Trentino.

L'amministrazione comunale di Malé ha richiesto interventi immediati a tutte le istituzioni in grado di agire: "i cittadini reclamano interventi urgenti e risolutivi della situazione; in primo luogo devono essere immediatamente messi in sicurezza gli operatori della Protezione Civile, dotandoli almeno dello spray anti orso per poter agire in sicurezza".