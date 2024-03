Ora legale 2024, le lancette avanti questa notte: i pro e contro del cambio orario

L'ora legale è un argomento che ritorna ciclicamente nelle conversazioni di tutti noi, soprattutto in prossimità dei due momenti dell'anno in cui dobbiamo regolare le lancette degli orologi. Nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo, entreremo ufficialmente nell'ora legale 2024, spostando le lancette un'ora in avanti. Ma quali sono i pro e i contro di questo cambiamento? In questo articolo, esamineremo da vicino i benefici e le possibili sfide che l'ora legale porta con sé.

Ora Legale 2024: quando e a che ora, gli smartphone si aggiornano da soli

L'ora legale inizia tipicamente l'ultima domenica di marzo e termina l'ultima domenica di ottobre per molti paesi che la adottano, inclusa l'Italia. Pertanto, per l'anno 2024, l'ora legale inizia nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo. Questo significa che alle ore 2.00 del mattino di domenica, le lancette verranno spostate un'ora in avanti, passando direttamente alle 3.00. Questa pratica ha lo scopo di approfittare meglio delle ore di luce naturale durante i mesi primaverili ed estivi.

La maggior parte degli smartphone e dei dispositivi mobili moderni aggiorna automaticamente l'orario per l'ora legale, a patto che le impostazioni di data e ora siano configurate per aggiornarsi automaticamente. Questa funzione si basa sulla rete a cui il dispositivo è connesso e sul sistema operativo in uso, che rileva la zona oraria in cui ti trovi e applica automaticamente qualsiasi cambio d'orario previsto, inclusi l'inizio e la fine dell'ora legale. Per assicurarti che il tuo dispositivo si aggiorni automaticamente, è consigliabile controllare nelle impostazioni che l'opzione di data e ora automatica sia attivata.

I pro dell'ora legale

Maggiore luce diurna: Uno dei vantaggi più evidenti dell'ora legale è l'aumento delle ore di luce diurna nella parte della giornata in cui la maggior parte delle persone è sveglia e attiva. Questo non solo migliora l'umore di molti, ma può anche ridurre la necessità di utilizzare l'illuminazione artificiale, contribuendo a un leggero risparmio energetico.

Incentivo alle attività all'aperto: Con più luce dopo il lavoro o la scuola, c'è un maggiore incentivo per le persone a trascorrere del tempo all'aperto, praticando attività fisica o godendo semplicemente della natura. Questo può avere benefici significativi sulla salute fisica e mentale.

Benefici economici: Alcuni settori, come quello turistico e del commercio al dettaglio, possono beneficiare dell'ora legale grazie alla tendenza delle persone a trascorrere più tempo fuori casa, stimolando così la spesa dei consumatori.

I contro dell'ora legale

Disagi per la Salute: Il cambiamento dell'orario può causare disturbi del sonno e dello stato d'animo in alcune persone. Il disagio legato all'adattamento dell'orologio biologico può avere effetti negativi sulla salute generale, soprattutto nei giorni immediatamente successivi al cambio.

Questioni di sicurezza: Sebbene l'intento sia quello di ridurre gli incidenti stradali grazie a maggiori ore di luce, alcuni studi indicano che l'aumento della stanchezza dovuto al cambio di orario potrebbe avere l'effetto opposto, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Benefici energetici dubbi: Mentre l'idea originale dell'ora legale era quella di risparmiare energia, le evidenze attuali suggerirebbero che i risparmi sono minimi o addirittura inesistenti. L'avanzamento tecnologico e i cambiamenti nei modelli di consumo energetico avrebbero in gran parte eroso questo potenziale beneficio.