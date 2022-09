Ondata di calore record "scioglie" la Groenlandia, è la più intensa negli ultimi 44 anni

Foto di repertorio della Groenlandia

Cosa succede all'isola situata all'estremo nord dell'Oceano Atlantico? Dopo l'allarme dello scorso anno - in cui il caldo record aveva causato il massiccio scioglimento della calotta glaciale con temperature di 10 gradi al di sopra delle medie stagionali - si torna a parlare di ondate di calore preoccupanti. A settembre la grande isola sta registrando la peggiore ondata di calore degli ultimi 44 anni.

Groenlandia, ondata di calore tardiva preoccupa i glaciologi

Abbiamo sempre pensato che quell'immensa isola collocata tra il Canada, l'Islanda, l'Artide e il mar Glaciale Artico, ricca di biodiversità, fosse destinata a mostrarsi in tutto il suo candore, ma gli effetti del cambiamento climatico sono arrivati anche qui e il bianco dei ghiacciai è sempre più a rischio.

Se lo scorso anno a preoccupare erano state le temperature estreme registrate nei mesi più caldi - che avevano provocato uno scioglimento dei ghiacci molto più rapido di quanto previsto - nel settembre 2022 sono le ondate di calore tardive a preoccupare moltissimo gli esperti.

Secondo i dati diffusi negli ultimi giorni infatti, il 3 settembre scorso si sarebbe registrato il momento di massima espressione di questa ondata di calore tardiva, e in quella data il 36% della superficie mostrava segni di fusione superficiale. Stiamo parlando di circa 600.000 chilometri quadrati, ovvero un terzo della calotta glaciale attualmente presente.

Si tratta - affermano i glaciologi - del peggior dato mai rilevato negli ultimi 44 anni, ovvero da quando è iniziato il monitoraggio della regione. A "contribuire" a uno scioglimento più rapido sono state anche le forti piogge: l'acqua a contatto con il ghiaccio o la neve ha accelerato la fusione. Non vi sono dubbi sul fatto che occorre agire, e agire in fretta, per combattere questa nuova tendenza che potrebbe portarci, in poco tempo a effetti devastanti.

Se la Groenlandia si "scioglie" sono guai per tutti

Cosa accadrebbe al mondo intero se i ghiacciai della Groenlandia si sciogliessero? La risposta arriva da numerosi studi che hanno evidenziato come 3,5 miliardi di miliardi di tonnellate di calotta glaciale della Groenlandia - sciolti nell'ultimo decennio - abbiano alzato il livello degli oceani di 1 cm e stiano aumentando i rischi di alluvioni in tutto il mondo.

La calotta glaciale in cima all'isola più grande del Pianeta contiene abbastanza acqua ghiacciata da riuscire a sollevare gli oceani di circa 6 metri. E purtroppo negli ultimi 40 anni gli eventi durante i quali si è avuta una fusione estremamente veloce di alcuni ghiacciai sono notevolmente aumentati di frequenza, fino a giungere all'ondata tardiva di calore attuale, la peggiore degli ultimi 44 anni!